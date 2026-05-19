Se prepara Tamaulipas para nuevo Código de Procedimientos Civiles

La magistrada Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJE), confirmó que la entidad se encuentra lista y en ruta para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir del año 2027, apostando por la oralidad como eje rector para una justicia más eficiente, contemplando un incremento de personal en el área jurisdiccional, con la creación de alrededor de 40 nuevas plazas para operar el nuevo sistema de justicia.

Tamaulipas: un paso adelante

Tras asistir a la reunión nacional de presidentes de tribunales en Zacatecas, la magistrada destacó que, a diferencia de otros 28 estados del país que han solicitado una prórroga para la entrada en vigor del nuevo código debido a desafíos logísticos y la carga que representa la elección judicial, Tamaulipas es un caso distinto.

"En Tamaulipas, la elección de las y los juzgadores ya es un tema superado al haberse completado al 100%, por lo que nuestra prioridad es la transición hacia la oralidad", señaló Contreras López.

La presidenta subrayó que, independientemente de las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados respecto a una posible prórroga nacional, Tamaulipas iniciará con este modelo el próximo año, considerando que el 80% de los asuntos que atiende el Poder Judicial estatal corresponden a materias civil y familiar.

Para asegurar una transición exitosa, el Poder Judicial de Tamaulipas ha implementado una estrategia integral:

Certificación: Se inició un programa de capacitación en colaboración con la UNAM hace mes y medio, con el objetivo de que todos los juzgadores estén certificados para el mes de julio.

Nueva Ciudad Judicial: La magistrada informó sobre una modificación clave en el proyecto de la nueva sede. Las áreas de atención al público y los juzgados se trasladarán a las nuevas instalaciones, mientras que las salas de magistrados y áreas administrativas permanecerán en el edificio actual. Este nuevo espacio albergará juzgados civiles tradicionales, salas de oralidad, juzgados de adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Según la magistrada, el modelo de oralidad tiene el potencial de reducir los tiempos de resolución hasta en un 60%, tal como se ha observado en el sistema penal.

Respecto al desempeño del personal, la presidenta del STJE calificó como "muy satisfactorios" los resultados de las evaluaciones recientes. Resaltó un hito histórico: por primera vez, el 100% de los juzgadores del estado se certificó en habilidades de juzgar con perspectiva de género.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la seguridad de los jueces en las materias penal y familiar —ámbitos de alta complejidad—, la magistrada Contreras López fue clara: "Hasta este momento, ningún juzgador ha solicitado protección. Sin embargo, la institución está preparada y tiene el compromiso de salvaguardar la integridad de cualquier compañero si existiera un riesgo real", concluyó.

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