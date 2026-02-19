Diputada Letty Gutiérrez exige revisión del Tratado de 1944

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada federal Letty Gutiérrez se pronunció en defensa del campo de Tamaulipas, al advertir sobre la grave crisis hídrica que enfrenta el norte del país y que mantiene en riesgo la producción agrícola y el sustento de miles de familias.

Durante su intervención en Ciudad de México, la legisladora alertó que el Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, uno de los más importantes de México, registra actualmente más de 150 mil hectáreas sin sembrar debido a la falta de agua.

Señaló que esta situación ha provocado afectaciones directas en el empleo, en la producción del campo y en la economía regional, impactando de manera severa a comunidades agrícolas de la franja fronteriza.

La diputada subrayó que México debe cumplir con los compromisos internacionales establecidos en el Tratado de 1944; sin embargo, dejó en claro que su aplicación no puede realizarse a costa de dejar sin agua al campo ni a la población del norte del país.

En ese contexto, informó que presentó una iniciativa para que cualquier instrumento que comprometa las aguas nacionales sea revisado, analizado y aprobado por el Senado de la República, con criterios de transparencia y una visión de Estado.

“Defender el agua de Tamaulipas es defender a nuestras familias y nuestra seguridad alimentaria. Sin agua y sin campo, no hay país”, expresó la legisladora al concluir su posicionamiento.

