Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_19_at_4_11_29_PM_09bee4c408
Tamaulipas

Diputada Letty Gutiérrez exige revisión del Tratado de 1944

Informó que presentó una iniciativa para que cualquier instrumento que comprometa las aguas nacionales sea revisado, analizado y aprobado por el Senado

  • 19
  • Febrero
    2026

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada federal Letty Gutiérrez se pronunció en defensa del campo de Tamaulipas, al advertir sobre la grave crisis hídrica que enfrenta el norte del país y que mantiene en riesgo la producción agrícola y el sustento de miles de familias.

Durante su intervención en Ciudad de México, la legisladora alertó que el Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, uno de los más importantes de México, registra actualmente más de 150 mil hectáreas sin sembrar debido a la falta de agua.

Señaló que esta situación ha provocado afectaciones directas en el empleo, en la producción del campo y en la economía regional, impactando de manera severa a comunidades agrícolas de la franja fronteriza.

La diputada subrayó que México debe cumplir con los compromisos internacionales establecidos en el Tratado de 1944; sin embargo, dejó en claro que su aplicación no puede realizarse a costa de dejar sin agua al campo ni a la población del norte del país.

En ese contexto, informó que presentó una iniciativa para que cualquier instrumento que comprometa las aguas nacionales sea revisado, analizado y aprobado por el Senado de la República, con criterios de transparencia y una visión de Estado.

“Defender el agua de Tamaulipas es defender a nuestras familias y nuestra seguridad alimentaria. Sin agua y sin campo, no hay país”, expresó la legisladora al concluir su posicionamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26051492886987_30cdd0e556
Condenan a montañista por muerte de su novia en la Grossglockner
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_08_23_AM_42dc0914b8
Suprema Corte obliga Esther Gordillo a pagar ISR
nacional_scjn_gm_4630ac1b1f
Suprema Corte confirma amparo fiscal a General Motors
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×