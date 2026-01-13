Podcast
Nacional

Reporta IMSS aumento de cirugías y consultas en 2025

El IMSS reportó un fuerte aumento en cirugías y consultas durante 2025 gracias a la estrategia 2-30-100. Zoé Robledo afirmó que se redujeron tiempos de espera

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró 2025 con un incremento histórico en su capacidad de atención médica, al registrar más cirugías y consultas, así como una reducción significativa en los tiempos de espera, informó su director general, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de este martes.

Más atención y menos rezago

Robledo explicó que la estrategia 2-30-100, anunciada desde Palacio Nacional, tiene como objetivo “producir salud y crecer en la capacidad de atención”, a partir de la contratación de personal médico y la recuperación de infraestructura hospitalaria.

“Nos pusimos como meta realizar dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, siempre sin comprometer la calidad y la seguridad de la atención”, subrayó.

Cifras récord en 2025

Entre 2024 y 2025, el IMSS realizó 14 millones de atenciones adicionales. En ese periodo se llevaron a cabo 1.78 millones de cirugías, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior y el cumplimiento del 90% de la meta establecida.

En consultas de especialidad, el incremento fue del 22%, alcanzando el 98% del objetivo, mientras que en medicina familiar se registraron 104 millones de consultas, un 8% más que en 2024, superando la meta anual.

“Esto no sólo significa más capacidad resolutiva, sino también recuperar parte del rezago que dejó la pandemia”, señaló.

atenciones-imss.jpg

Más cirugías que en 2018

El titular del IMSS destacó que actualmente se realizan 60% más cirugías que en 2018, lo que equivale a 670 mil procedimientos adicionales.

“Pasamos de 1.1 millones de cirugías a casi 1.7 millones al año. Para eso se ha hecho toda la inversión y el crecimiento del Seguro Social”, afirmó.

cirugias-imss.jpg

Menos días de espera

La mayor actividad quirúrgica también impactó en la reducción de tiempos de espera. En cirugías de cataratas, el tiempo promedio disminuyó a 12 días; en procedimientos de vesícula, a 10 días, y en cirugías de cadera se realizaron mil 397 operaciones más que el año previo.

dias-de-espera-imss.jpg

Primer nivel fortalecido

En medicina familiar, el IMSS pasó de 85.7 millones de consultas en 2018 a 104 millones en 2025, un aumento del 21%.

Esto fue posible, explicó Robledo, por la apertura de turnos vespertinos, fines de semana e incluso nocturnos en algunas unidades.

“Hoy contamos con más de 17 mil espacios de consulta, lo que nos permite disminuir tiempos de espera y mejorar la atención al derechohabiente”, dijo.

imss-familiar.jpg

Metas para 2026

De cara al próximo año, el IMSS se fijó como objetivo alcanzar 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar.

2026-imss.jpg

“Probamos que haciendo lo que nos corresponde se logran buenos resultados, siempre con oportunidad, calidad y trato humano”, concluyó Zoé Robledo.


publicidad
