Cerrar X
tamaulipas_incendio_iberdrola_12b38c5c56
Tamaulipas

Se registra fuerte incendio en zona industrial de Altamira

El siniestro se originó en una torre de enfriamiento de la empresa Quantum alrededor de las 12:00 horas. Protección Civil informó que no hubo lesionados

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un fuerte incendio registrado al interior de una empresa de generación de energía en la zona industrial de Altamira provocó alarma entre la población la tarde de este lunes, luego de que una columna de humo negro se elevara y fuera visible desde varios puntos de la región. 

El siniestro se originó en una torre de enfriamiento de la empresa Quantum, antes conocida como Iberdrola, que se encontraba en proceso de mantenimiento y generó temor por la posibilidad de que se esparcieran productos químicos.

De acuerdo con el Coordinador Regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, el incendio comenzó alrededor de las 12:00 horas y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

“Tuvimos reporte por parte de la central de emergencias y también vía 911, el fuego se registró en una torre de enfriamiento, lo que nos llevó a implementar el comando de incidentes y coordinar acciones con la empresa, central de emergencias y personal del Estado”, explicó.

El funcionario destacó que la respuesta inmediata permitió controlar la situación en un lapso aproximado de 40 minutos a una hora, evitando mayores daños.

“Afortunadamente solo se registraron pérdidas materiales, no hubo lesionados ni intoxicados”, señaló. 

Confirmó que la empresa evacuó a 92 trabajadores subcontratados y 15 empleados de planta, todos sin riesgo para su integridad.

El incendio fue mitigado por brigadas internas de la compañía, con apoyo del Centro Regional de Protección Civil y la central de emergencias del puerto de Altamira; aunque inicialmente no se permitió el ingreso a cuerpos externos, algunos elementos de bomberos locales colaboraron en la fase final de enfriamiento.

Las primeras indagatorias indican que el fuego afectó menos de una cuarta parte de la torre de enfriamiento número 2, sin que existiera riesgo de fuga de químicos.

“Queremos dejar en claro a la ciudadanía que no hubo exposición a sustancias tóxicas ni peligro para la población”, enfatizó Chirinos Aguilar, tras reconocer la preocupación generada en redes sociales.

Finalmente, Protección Civil anunció que este martes se realizará una inspección conjunta con la empresa para determinar las causas exactas del incendio y evaluar los daños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T105638_331_b0e358581b
Hilary Duff firma con Atlantic Records para lanzar nueva música
economia_inversion_tamaulipas_4b24d9a7e2
Buscan organismos consolidar desarrollo del sur de Tamaulipas
mineros_rescate_coahuila_7fe397f81f
Rescatan a ocho mineros atrapados en Sabinas tras falla mecánica
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_27_d5f6e379f2
Ataque puede abrir puerta a fin de guerra: Netanyahu
EH_UNA_FOTO_26_16f8334513
Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T105638_331_b0e358581b
Hilary Duff firma con Atlantic Records para lanzar nueva música
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×