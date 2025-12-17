Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
protesta_agricultores_sur_tamaulipas_dbc370bce1
Tamaulipas

Se replican protestas de agricultores en el sur de Tamaulipas

Productores agrícolas se concentraron en el punto conocido como entrada Corpus Christi, en el municipio de Altamira, desde donde iniciaron una marcha-caravana

  • 17
  • Diciembre
    2025

Las manifestaciones de productores del campo que se han extendido a nivel nacional por la falta de apoyos y políticas públicas efectivas, también se hicieron visibles en el sur de Tamaulipas, donde agricultores se movilizaron para exponer las necesidades específicas y urgentes que enfrenta el sector primario, considerado base de la economía y de la seguridad alimentaria del país.

Poco antes de las 10:00 horas, productores agrícolas se concentraron en el punto conocido como entrada Corpus Christi, en el municipio de Altamira, desde donde iniciaron una marcha-caravana de aproximadamente 15 kilómetros sobre la carretera Tampico-Mante.

 La movilización avanzó sin interrumpir la circulación vehicular y culminó en el centro de la ciudad, teniendo como punto de reunión la Plaza Constitución, frente a la Presidencia Municipal, donde buscaron diálogo con las autoridades locales.

Durante la concentración, los agricultores señalaron que sus principales demandas están relacionadas con la falta de rentabilidad en el campo, provocada por los bajos precios de los granos básicos, como maíz, sorgo, soya, trigo y arroz, que actualmente se comercializan muy por debajo de los costos de producción, obligándolos a competir en desventaja con productores de otros países altamente subsidiados.

protesta-agricultores-sur-tamaulipas1.jpeg

En entrevista, Gabriel Muñoz, productor agrícola en el sur de Tamaulipas, explicó que la problemática se ha agravado por el incremento constante en los costos de los insumos, particularmente el diésel, que pasó de alrededor de 10 pesos por litro en 2011 a casi 26 pesos en la actualidad, además del alza en fertilizantes, semillas y agroquímicos.

“Todo sube, menos el precio de lo que producimos; así es imposible seguir sembrando”, señaló.

El productor indicó que otra de las exigencias del sector es la reinstalación de programas de apoyo que anteriormente permitían cierta estabilidad, como la agricultura por contrato, precios de garantía, ingresos objetivo y el seguro agrícola, los cuales, afirmó fueron eliminados en los últimos años, dejando al campo sin protección frente al mercado internacional. 

A ello se suma la preocupación por la nueva Ley de Aguas, al considerar que podría afectar la disponibilidad del recurso para la producción agrícola.

Destacó que Altamira fue durante años uno de los principales productores de soya a nivel nacional, con superficies de siembra que superaban las 38 mil hectáreas, mientras que actualmente apenas se alcanzan alrededor de 20 mil, reflejo del abandono y la falta de incentivos para continuar en la actividad. Esta reducción, advirtió, impacta directamente en el empleo rural y en las familias que dependen del campo.

Finalmente, los agricultores reprocharon la ausencia de legisladores locales y federales para atender sus demandas y advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, las movilizaciones podrían escalar en los próximos días.

“No queremos manifestarnos, queremos soluciones; si el campo cae, las consecuencias las vamos a resentir todos”, concluyó Gabriel Muñoz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_17_at_5_06_10_PM_83f6623bf7
Hombre se jubila tras 43 años de jardinero en gobierno del estado
c8df61a0_2626_4aba_97d3_437152a44b71_2d2e46a43d
Agricultores de Tamaulipas suspenden movilizaciones y dan tregua
05f9bc8a_56a7_421d_b5cd_4249f97ac526_d7c2b468fe
Refuerzan operativo para paisanos en carreteras de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T081527_067_c36b8f0074
Conflicto interno y violencia sacuden a la CANACO Matamoros
finallisima_espana_argentina_4a3d226917
Disputarán España y Argentina la Finalissima 2026 en Qatar
raul_rocha_fugitivo_b7f551b8f5
Reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Whats_App_Image_2025_12_16_at_3_11_09_PM_cb2a07d5f8
EUA no avisó de vehículos con placas vencidas, afirma Tamaulipas
publicidad
×