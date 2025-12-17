Se replican protestas de agricultores en el sur de Tamaulipas

Las manifestaciones de productores del campo que se han extendido a nivel nacional por la falta de apoyos y políticas públicas efectivas, también se hicieron visibles en el sur de Tamaulipas, donde agricultores se movilizaron para exponer las necesidades específicas y urgentes que enfrenta el sector primario, considerado base de la economía y de la seguridad alimentaria del país.

Poco antes de las 10:00 horas, productores agrícolas se concentraron en el punto conocido como entrada Corpus Christi, en el municipio de Altamira, desde donde iniciaron una marcha-caravana de aproximadamente 15 kilómetros sobre la carretera Tampico-Mante.

La movilización avanzó sin interrumpir la circulación vehicular y culminó en el centro de la ciudad, teniendo como punto de reunión la Plaza Constitución, frente a la Presidencia Municipal, donde buscaron diálogo con las autoridades locales.

Durante la concentración, los agricultores señalaron que sus principales demandas están relacionadas con la falta de rentabilidad en el campo, provocada por los bajos precios de los granos básicos, como maíz, sorgo, soya, trigo y arroz, que actualmente se comercializan muy por debajo de los costos de producción, obligándolos a competir en desventaja con productores de otros países altamente subsidiados.

En entrevista, Gabriel Muñoz, productor agrícola en el sur de Tamaulipas, explicó que la problemática se ha agravado por el incremento constante en los costos de los insumos, particularmente el diésel, que pasó de alrededor de 10 pesos por litro en 2011 a casi 26 pesos en la actualidad, además del alza en fertilizantes, semillas y agroquímicos.

“Todo sube, menos el precio de lo que producimos; así es imposible seguir sembrando”, señaló.

El productor indicó que otra de las exigencias del sector es la reinstalación de programas de apoyo que anteriormente permitían cierta estabilidad, como la agricultura por contrato, precios de garantía, ingresos objetivo y el seguro agrícola, los cuales, afirmó fueron eliminados en los últimos años, dejando al campo sin protección frente al mercado internacional.

A ello se suma la preocupación por la nueva Ley de Aguas, al considerar que podría afectar la disponibilidad del recurso para la producción agrícola.

Destacó que Altamira fue durante años uno de los principales productores de soya a nivel nacional, con superficies de siembra que superaban las 38 mil hectáreas, mientras que actualmente apenas se alcanzan alrededor de 20 mil, reflejo del abandono y la falta de incentivos para continuar en la actividad. Esta reducción, advirtió, impacta directamente en el empleo rural y en las familias que dependen del campo.

Finalmente, los agricultores reprocharon la ausencia de legisladores locales y federales para atender sus demandas y advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, las movilizaciones podrían escalar en los próximos días.

“No queremos manifestarnos, queremos soluciones; si el campo cae, las consecuencias las vamos a resentir todos”, concluyó Gabriel Muñoz.

Comentarios