Se reúnen 700 participantes en carrera por 50 aniversario del CUN

En el marco de los festejos por sus 50 años de historia, el Centro Universitario del Noreste (CUN) llevó a cabo la carrera 5K “Huella de Lobo”, un evento deportivo que reunió a alrededor de 700 corredores, entre alumnos, exalumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo de la institución.

Durante la actividad, la vicerrectora del plantel, Sandra Alicia Reina Quiroga, expresó que este evento forma parte de una agenda de celebraciones por el medio siglo de existencia del CUN, una institución educativa que ha dejado huella en la formación académica de generaciones en la región.

La directiva destacó que la carrera requirió varias semanas de preparación logística para recibir a los cientos de participantes que integran la comunidad educativa. Asimismo, agradeció el apoyo de padres de familia, alumnos, egresados, personal docente, administrativo y patrocinadores que hicieron posible el evento.

Señaló que, además de promover la actividad física, la carrera también buscó fortalecer la integración entre la comunidad educativa, impulsando valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el sentido de pertenencia a la institución.

Participantes celebraron 50 años corriendo por CUN

La convocatoria estuvo abierta a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, así como a egresados y personal del plantel, quienes participaron con entusiasmo para celebrar este importante aniversario.

Los participantes compartieron que, durante semanas, se prepararon con rutinas de entrenamiento y sesiones de práctica para enfrentar el reto deportivo, destacando que más allá de la competencia, el objetivo principal fue disfrutar la experiencia, convivir y celebrar los 50 años del CUN.

Asimismo, algunos corredores resaltaron la emoción de formar parte de una generación que vive el aniversario número 50 de la institución, calificándolo como un momento especial y de orgullo para quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Las autoridades del CUN adelantaron que a lo largo del año se realizarán más actividades, conferencias y eventos especiales como parte del programa de celebraciones por el medio siglo de trayectoria de la institución educativa.

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