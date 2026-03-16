Evacúan 1,337 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que ya son 1,337 residentes y turistas de México que fueron rescatados de Medio Oriente tras el conflicto suscitado por Estados Unidos e Israel.

A través de redes sociales, la dependencia anunció que ninguna de las personas rescatadas por rutas seguras han sufrido lesiones.

Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,337 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 16, 2026

Se informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

Es por ello que afirmaron que las embajadas permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095

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