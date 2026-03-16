Evacúan 1,337 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico
A través de redes sociales, la dependencia anunció que ninguna de las personas rescatadas por rutas seguras han sufrido lesiones
- 16
-
Marzo
2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que ya son 1,337 residentes y turistas de México que fueron rescatados de Medio Oriente tras el conflicto suscitado por Estados Unidos e Israel.
A través de redes sociales, la dependencia anunció que ninguna de las personas rescatadas por rutas seguras han sufrido lesiones.
Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,337 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 16, 2026
Se informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.
Es por ello que afirmaron que las embajadas permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.
Estas son las líneas de atención para connacionales
A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:
Embajada en Irán
☎️+989121224463
Embajada en Israel
☎️054-316-6717
Embajada en Jordania
☎️0778 00 0494
Embajada en Qatar
☎️3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
☎️+966557539374
Embajada en Kuwait
☎️+965 9401 6333
Embajada en EAU
☎️504 54 0273
Embajada en Líbano
☎️03 044 598
Oficina de Representación en Palestina
☎️+972 54 447 0095
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas