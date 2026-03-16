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Evacúan 1,337 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico

A través de redes sociales, la dependencia anunció que ninguna de las personas rescatadas por rutas seguras han sufrido lesiones

  • 16
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que ya son 1,337 residentes y turistas de México que fueron rescatados de Medio Oriente tras el conflicto suscitado por Estados Unidos e Israel.

A través de redes sociales, la dependencia anunció que ninguna de las personas rescatadas por rutas seguras han sufrido lesiones.

Se informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin

Es por ello que afirmaron que las embajadas permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095


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