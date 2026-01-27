Podcast
Tamaulipas

Se une Tamaulipas a la producción de pinos navideños

Los árboles se ofrecen en diversas localidades tamaulipecas, incluyendo Ciudad Victoria, con precios que varían según el tamaño y especie.

  • 27
  • Enero
    2026

Tamaulipas se suma a la producción de pinos navideños con plantaciones certificadas para el desarrollo rural, como las parcelas ubicadas en el municipio de Miquihuana y Bustamante donde se promueve la economía rural y la sustentabilidad. 

Estos árboles naturales ofrecen una opción ecológica y responsable para la temporada navideña, que a pesar de que recién acaba de pasar, año con año es un mercado asegurado en todo el país. 

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal, en Tamaulipas se comercializan solo 300 árboles anuales, aunque el potencial es inmenso dadas las condiciones climáticas y de suelo ideales para esta especie, la cual evita la deforestación de bosques naturales. 

Los árboles se ofrecen en diversas localidades tamaulipecas, incluyendo Ciudad Victoria, con precios que varían según el tamaño y especie.

México produce el 40% del consumo nacional de pinos navideños, con cerca de 750 productores.

En nuestro país se compran entre 1.6 y 2 millones de árboles al año, siendo el 60% importado principalmente de EUA y Canadá y el 40% nacional.

Las principales entidades productoras son Estado de México, Puebla, Michoacán, Veracruz y CDMX, donde Tamaulipas no figura como productor porque su cultivo es incipiente aún. 

Puntos clave de la producción de pinos navideños en México

  • Principales Estados Productores:Estado de México (líder nacional), Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y CDMX.
  • Sustentabilidad: Las plantaciones forestales comerciales funcionan como cultivos agrícolas que prestan servicios ambientales y requieren la siembra de un nuevo ejemplar al cortar otro, según la CONAFOR. 
  • Normatividad: Los árboles deben provenir de plantaciones registradas ante la SEMARNAT para asegurar el cumplimiento de normativas fitosanitarias. 

Aspectos clave de la producción

  • Ubicación y Calidad: Se localizan en zonas templadas.
  • Sustentabilidad: Las plantaciones forestales comerciales permiten el uso responsable del suelo y mejoran el paisaje.

Beneficios de la producción local

  • Apoyar la producción local beneficia la economía rural y ofrece una opción ecológica frente a los árboles importados.
  • La producción de pinos navideños promueve la economía verde y justa.

