T-MEC como pilar de competitividad en América del Norte: Economía

La Secretaría de Economía presentó los resultados sobre las consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que esta presentación se llevó a cabo este lunes debido a que el próximo 16 de marzo, en un ejercicio conjunto con Estados Unidos que aseguró que será "sumamente útil".

"Nos permite primero llegar a la conclusión que el consenso nacional, el acuerdo nacional sin lugar a dudas es que el tratado permanezca. Que ha sido positivo para el país", señaló Ebrard.

Consultas se establecieron por sector y por entidad

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerena Morales detalló que se estas consultas se efectuaron en 30 mesas sectoriales en donde se consultaron a los ámbitos económicos, así como una mesa en cada una de las entidades del país.

Destacó que existe un consenso entre los sectores empresariales pertenecientes a cada uno de los países para la utilidad del tratado.

"Existe un consenso entre empresas de los tres países en torno a la utilidad del Tratado, como una región productiva, no solamente comercial. Una región que puede competir con el resto del mundo porque se integra".

Aseguró que este acuerdo comercial da paso a una beneficio mutuo debido a que las exportaciones mexicanas en Estados Unidos integran el 40% de los insumos debido a que es su principal exportador, pero enfatizó que esto funciona "cuando se respeta".

"Cuando se imponen aranceles u otras medidas injustificadas que afectan a la competitividad se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos al resto del mundo."

Esto arrojaron las consultas públicas para revisión del T-MEC

Tras encuestar a más de 3,000 personas como parte de las consultas públicas ante la revisión del T-MEC, se mencionó el tratado tuvo un impacto positivo o muy positivo.

Según Llerena Morales, alrededor del 84% de los encuestados tuvo una percepción positiva del impacto por sector. Mientras que, por entidad se obtuvo un 75.9%.

También señaló que las encuestas arrojaron que las principales áreas de oportunidad detectadas fue la defensa de las reglas vigentes, mecanismos de instrumentación y la actualización estratégica para responder a retos tecnológicos, ambientales y sociales.

Sin embargo, el 78.5% de los encuestados consideró como preocupación los siguientes puntos:

Medidas comerciales unilaterales

Competencia desleal de terceros países

Barreras regulatorias

Retos en infraestructura logística y cruces fronterizos

Resaltaron la importancia de fortalecer la integración productiva de América del Norte y reducir la dependencia de insumos críticos provenientes de otras regiones.

Se mencionó que T-MEC como pilar de competitividad en América del Norte porque genera una integración de cadenas productivas e inversión como sistema regional. Se destacó que proporciona escala, certidumbre y seguridad, por lo que el tratado complementa a la diversificación.

