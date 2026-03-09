Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
resultados_consulta_tmec_9ca794084b
Finanzas

T-MEC como pilar de competitividad en América del Norte: Economía

En la presentación de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, alrededor del 84% de los encuestados tuvo una percepción positiva del tratado

  • 09
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Economía presentó los resultados sobre las consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que esta presentación se llevó a cabo este lunes debido a que el próximo 16 de marzo, en un ejercicio conjunto con Estados Unidos que aseguró que será "sumamente útil".

"Nos permite primero llegar a la conclusión que el consenso nacional, el acuerdo nacional sin lugar a dudas es que el tratado permanezca. Que ha sido positivo para el país", señaló Ebrard.

marcelo-ebrard.jpg

Consultas se establecieron por sector y por entidad

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerena Morales detalló que se estas consultas se efectuaron en 30 mesas sectoriales en donde se consultaron a los ámbitos económicos, así como una mesa en cada una de las entidades del país.

resultados-consulta-tmec.jpg

Destacó que existe un consenso entre los sectores empresariales pertenecientes a cada uno de los países para la utilidad del tratado.

"Existe un consenso entre empresas de los tres países en torno a la utilidad del Tratado, como una región productiva, no solamente comercial. Una región que puede competir con el resto del mundo porque se integra". 

Aseguró que este acuerdo comercial da paso a una beneficio mutuo debido a que las exportaciones mexicanas en Estados Unidos integran el 40% de los insumos debido a que es su principal exportador, pero enfatizó que esto funciona "cuando se respeta".

"Cuando se imponen aranceles u otras medidas injustificadas que afectan a la competitividad se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos al resto del mundo."

Esto arrojaron las consultas públicas para revisión del T-MEC

Tras encuestar a más de 3,000 personas como parte de las consultas públicas ante la revisión del T-MEC, se mencionó el tratado tuvo un impacto positivo o muy positivo.

Según Llerena Morales, alrededor del 84% de los encuestados tuvo una percepción positiva del impacto por sector. Mientras que, por entidad se obtuvo un 75.9%.

resultados-consulta-tmec.jpg

También señaló que las encuestas arrojaron que las principales áreas de oportunidad detectadas fue la defensa de las reglas vigentes, mecanismos de instrumentación y la actualización estratégica para responder a retos tecnológicos, ambientales y sociales.

Sin embargo, el 78.5% de los encuestados consideró como preocupación los siguientes puntos:

  • Medidas comerciales unilaterales
  • Competencia desleal de terceros países
  • Barreras regulatorias 
  • Retos en infraestructura logística y cruces fronterizos

Resaltaron la importancia de fortalecer la integración productiva de América del Norte y reducir la dependencia de insumos críticos provenientes de otras regiones.

Se mencionó que T-MEC como pilar de competitividad en América del Norte porque genera una integración de cadenas productivas e inversión como sistema regional. Se destacó que proporciona escala, certidumbre y seguridad, por lo que el tratado complementa a la diversificación.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_aranceles_tmec_94fe55051f
Busca Sheinbaum eliminar aranceles de EUA en revisión del T-MEC
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
modelo_agroalimentario_nl_e1707fdae2
Replicarán Modelo Agroalimentario de NL hacia otros estados
publicidad

Últimas Noticias

muere_menor_cinco_anos_intento_asalto_572ca14e98
Muere menor de 5 años tras intento de asalto en Apodaca
girasoles_alazanas_8f25d18556
Alistan girasoles para recibir visitantes en ejido San Antonio
EH_UNA_FOTO_2026_03_10_T100745_430_6a2b93e760
Dr. Dre entra a la lista de multimillonarios de Forbes
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×