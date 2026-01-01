Podcast
Tamaulipas

Moto rodada abrirá festejos por aniversario de Güémez

Moto Club Sierra Chiquita realizará la primera rodada de 2026 por el 277 aniversario de Güémez, este 1 de enero, con participación de clubes regionales

  • 01
  • Enero
    2026

Con motivo del 277 Aniversario de la fundación del municipio de Güémez, Tamaulipas, el Moto Club “Sierra Chiquita”, Capítulo Güémez, llevará a cabo la primera rodada del año 2026, como parte de las actividades conmemorativas.

El evento se realizará este jueves 1 de enero, a partir de las 14:30 horas, con punto de reunión en el kilómetro 20 de la carretera Victoria–Monterrey, en el poblado conocido como Subida Alta.

Recorrido por la cabecera municipal

Desde ese punto, los motociclistas partirán rumbo a la cabecera municipal de Güémez, donde posteriormente recorrerán diversas calles de la localidad, sumándose al ambiente festivo preparado por las autoridades municipales para las familias y visitantes.

c69d6cf2-7d12-4c76-823f-c82c4c65ada7.jfif

Los organizadores informaron que se espera una importante participación de motociclistas, lo que permitirá realzar las actividades culturales y recreativas programadas en el marco del aniversario del municipio.

Moto clubes confirmados

Entre los Moto Club ya registrados para participar se encuentran: Chimalli, Yosett Mohamet, Bhúos, La Beiby, El Andariego, Murciélagos de Victoria y Sierra Chiquita.

La invitación permanece abierta para los motociclistas que deseen integrarse a esta rodada conmemorativa, que concluirá en la cabecera municipal de Güémez, Tamaulipas, marcando así el arranque de las celebraciones del nuevo año y del aniversario del municipio.


