Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sufren_sequia_moderada_al_norte_de_Tamaulipas_918d03f884
Tamaulipas

Tamaulipas sufre sequía moderada por bajo almacenamiento hídrico

También el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social destacó la inversión de más de 7 mil millones de pesos para obras hídricas

  • 08
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social dio a conocer que 13 de los 43 municipios de la entidad registaron condiciones anormales que van desde seco hasta sequía moderada.

De acuerdo con el Semáforo del Cuidado del Agua, 13 de los 43 municipios de la entidad se encuentran en color rojo, lo que refleja el bajo almacenamiento en las presas internacionales.

SRH-069-2025.-Presentan-actualizacion-del-Semaforo-del-Cuidado-del-Agua-para-Tamaulipas-3-850x500.jpeg

Actualmente, se cuenta con 204.6 millones de metros cúbicos de los 300 millones requeridos para mantener el servicio hídrico en Tamaulipas.

Destaca inversión de más de 7 millones de pesos

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, destacó la inversión de más de 7 mil millones de pesos para obras hídricas en la entidad.

Además, reiteró la necesidad de avanzar en el reordenamiento integral de las cuencas, con el propósito de recuperar su sostenibilidad y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T134541_625_d3bbe49167
Diputados aprueban en comisiones la Ley de Aguas Nacionales
Whats_App_Image_2025_12_02_at_7_58_24_PM_a894892ef7
Continúan las comparecencias del gabinete estatal
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T162641_660_a376648b89
Gobernador destaca disminución de homicidios en segundo informe
publicidad

Últimas Noticias

G7wq_R1_WXEAA_6s_WJ_baca085dd3
Diputados aprueban prohibición total de vapeadores en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T164117_778_8626ed463b
EUA transfiere a México a 14 sentenciados por delitos federales
EH_UNA_FOTO_3bbfe5b9d6
Dialogan México y Estados Unidos por Tratado de Aguas
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×