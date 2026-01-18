Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ataque_en_pakistan_2026_1b25410b1f
Internacional

Sube a seis el número de fallecidos en un incendio en Pakistán

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir

  • 18
  • Enero
    2026

Bomberos en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, finalmente extinguieron el domingo un incendio en un centro comercial de varios pisos después de un esfuerzo de casi 24 horas. El incendio mató a seis personas, incluido un bombero, y dejó a docenas de personas desaparecidas, según informaron las autoridades.

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, según el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de emergencias de la ciudad.

Se realizan actividades de busqueda

El incendio ha sido extinguido y ahora se está llevando a cabo una búsqueda de docenas de personas desaparecidas, reveló Murad Ali Shah, el ministro principal de la provincia de Sindh, de la cual Karachi es la capital. Anteriormente, las autoridades habían dicho que los equipos necesitarían de cuatro a seis horas más para controlarlo por completo.

Se recuperaron cinco cuerpos del edificio de cuatro pisos y su sótano, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas. Los funcionarios de rescate informaron que un bombero murió mientras intentaba extinguir las llamas en los pisos superiores. Mientras tanto, las familias continuaban buscando a sus familiares desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraron a docenas de bomberos con equipo de protección mientras un denso humo salía del edificio dañado. Partes de la estructura colapsaron durante el incendio.

La causa del incendio no se conocía de inmediato, y se llevará a cabo una investigación.

Mandatario brinda sinceras condolencias

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para prevenir más pérdidas.

Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a diez personas e hirió a otras 22.

Con Información de AP....


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T125552_980_71473569dc
ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025
EH_CONTEXTO_2026_01_19_T122143_998_f47b69a26f
Francia rechaza por ahora el Consejo de Paz de Trump
EH_DOS_FOTOS_2026_01_19_T110224_058_3d77563f14
Putin es invitado al Consejo de la Paz de Trump
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T132006_905_9a92dcee99
Gérard Depardieu y paparazzi llegan a un acuerdo
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T125552_980_71473569dc
ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025
copa_de_campeones_femenil_fifa_trofeo_a470f9b3c5
Presenta FIFA trofeo de la Copa de Campeones Femenina
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×