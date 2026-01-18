Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas rompe récords turísticos durante 2025

La afluencia de visitantes creció 22.7% y la derrama económica superó los 16 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo estatal

  • 18
  • Enero
    2026

La Secretaría de Turismo del Gobierno de Tamaulipas confirmó que 2025 se convirtió en el mejor año turístico en la historia de la entidad, tras registrar cifras récord en visitantes, derrama económica y ocupación hotelera.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, atribuyó estos resultados a la política pública impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, basada en una estrategia de promoción integral y en el fortalecimiento de los destinos del estado.

Crecimiento sostenido de visitantes

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2024 Tamaulipas recibió 14 millones 194 mil 541 visitantes, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 17 millones 417 mil 411 personas.

Esto representa un incremento del 22.7%, es decir, 3 millones 222 mil 870 visitantes adicionales en comparación con el año anterior.

Mayor derrama económica

El impacto económico también mostró un avance significativo. En 2025 la derrama alcanzó los 16 mil 024 millones 018 mil pesos, lo que significó un crecimiento del 24 por ciento respecto a 2024.

Hernández Rodríguez destacó que este resultado se debe al desarrollo de nuevos productos turísticos de alto impacto y a la promoción del estado en ferias, congresos y tianguis turísticos nacionales e internacionales.

Incremento en ocupación hotelera

En cuanto a la ocupación hotelera promedio anual, el indicador pasó de 54.3% en 2024 a 56.3% en 2025, un aumento de 1.98 puntos porcentuales.

El funcionario subrayó que estas cifras reflejan la confianza de los visitantes y la consolidación de Tamaulipas como un destino competitivo.

Finalmente, la Secretaría de Turismo señaló que, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas continúa haciendo historia en materia turística, con una tendencia de crecimiento que fortalece la economía regional y la generación de empleo en el sector.


