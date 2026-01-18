Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
87be74b8_7045_410c_a08c_5569417b04e1_ec0c4360f3
Tamaulipas

SSPT ampliará vigilancia en carreteras fronterizas en 2026

El gobierno de Tamaulipas construirá 15 Estaciones Seguras y aumentará el estado de fuerza de la Guardia Estatal en la frontera

  • 18
  • Enero
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) anunció que durante el año 2026 se fortalecerá la seguridad en las carreteras del estado mediante la construcción de 15 nuevas Estaciones Seguras y el incremento del estado de fuerza de la Guardia Estatal.

El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que estas acciones estarán enfocadas principalmente en la zona fronteriza, una de las regiones con mayor tránsito vehicular y actividad comercial.

Avanza proyecto en la frontera norte

El secretario detalló que para el próximo mes de febrero se prevé concluir la primera Estación Segura de la frontera norte, como parte del proyecto que contempla la edificación de 15 instalaciones distribuidas cada 25 kilómetros, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

27a803f3-1364-4faf-ab18-a2055388d5d3.jpeg

Estas estaciones, explicó, permitirán reforzar la vigilancia, brindar asistencia a los usuarios de las carreteras y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Impulso al comercio y a la movilidad

Pancardo Escudero subrayó que el fortalecimiento de la seguridad carretera contribuirá a potenciar el dinamismo comercial en puntos estratégicos como el Puerto del Norte en Matamoros y la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México(ANAM) en Nuevo Laredo.

7990592c-c9fd-4fe4-8720-a0f9d0b15583.jpeg

Asimismo, destacó las labores permanentes de vigilancia y apoyo que realizan los elementos de la Guardia Estatal y Tránsito Estatal en las vías de comunicación.

Incrementarán el estado de fuerza

Además del desarrollo de infraestructura, la SSPT continúa con acciones para aumentar el número de elementos de la Guardia Estatal, mediante la evaluación del personal en procesos administrativos y el reclutamiento de nuevos aspirantes.

El funcionario precisó que la campaña de reclutamiento se mantiene activa de forma permanente, tanto presencial como virtual, como parte de la estrategia integral para reforzar la seguridad en Tamaulipas.

c04f4696-e1d0-4fc6-b6c7-79c1ecbead52.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_18_at_9_34_50_PM_638fe40289
Enfrenta la OTAN su mayor vulnerabilidad histórica
Whats_App_Image_2026_01_19_at_1_20_22_AM_86a782f0fe
Crece polémica por presunto abuso a 2 doctoras residentes
inter_presidente_guatemala_bernardo_arevalo_de_leon_ede4782aef
Guatemala decreta estado de sitio tras asesinatos de policías
publicidad

Últimas Noticias

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Acusan: OMA destina TUA a otros pagos y no a infraestructura
Whats_App_Image_2026_01_18_at_10_03_58_PM_fec126baba
Cronología: caso del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar
Whats_App_Image_2026_01_19_at_1_17_31_AM_f2fc80cd1a
Empleo formal cae en Coahuila durante 2025, reporta IMSS
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×