Tamaulipas

Aumenta atención a adultos mayores en módulo del INE Altamira

La renovación de credenciales vencidas en 2025 y su uso para programas de bienestar elevó hasta en 20% la afluencia diaria en el módulo del INE

  • 20
  • Enero
    2026

El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Altamira registra un incremento significativo en la atención a personas de la tercera edad que acuden a realizar trámites relacionados con su credencial de elector, principalmente por su vigencia y como requisito indispensable para acceder a programas de bienestar social.

 De acuerdo con autoridades del módulo, la afluencia diaria alcanza entre 100 y 200 ciudadanos, entre entrega de credenciales previamente tramitadas y nuevos registros o actualizaciones.

Angélica Volado García, responsable del módulo del INE en Altamira, explicó que el aumento se debe a que numerosas credenciales vencieron en 2025, lo que ha motivado a sus titulares, en su mayoría adultos mayores, a renovarlas de manera oportuna.

 “Gran parte de las personas que estamos recibiendo son adultos mayores que nos comentan que su credencial venció y ahora la requieren para realizar diversos trámites, sobre todo los relacionados con programas de bienestar”, explicó.

Detalló que, además de las renovaciones por vencimiento, otro de los trámites más solicitados es el cambio de domicilio, requisito que también es frecuentemente exigido para la validación de apoyos sociales. 

Para realizar cualquier gestión, el INE solicita únicamente tres documentos básicos: acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial, en caso de contar con ella.

Dijo que, en casos especiales de personas postradas en cama o con imposibilidad física para acudir al módulo, el INE contempla la atención a domicilio; este servicio debe ser solicitado por un familiar o persona de confianza, quien deberá presentar la documentación requerida, además de un certificado médico que justifique la imposibilidad del ciudadano para trasladarse; cada caso es analizado conforme a la normatividad vigente.

Al hacer una comparación con el año anterior, consideran que la demanda de estos servicios se ha incrementado aproximadamente en un 20 por ciento. 

Finalmente, dijo que para la entrega de la credencial se informa oportunamente a la ciudadanía para que pueda recoger su documento sin contratiempos.


