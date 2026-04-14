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Tamaulipas

SJOIIM presenta demandas en tribunales por obreros de Trico

La dirigencia destacó que las acciones emprendidas son resultado de la organización interna y la presión colectiva de los empleados

  • 14
  • Abril
    2026

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) interpuso una serie de demandas laborales ante el Juzgado Laboral, como parte del conflicto que sostiene en defensa de trabajadores de la empresa Trico Componentes.

SJOIIM recurre a tribunales por caso Trico

La acción fue encabezada por el secretario general del sindicato, Juan Villafuerte Morales, quien acudió acompañado por integrantes del comité y representantes de diversas áreas de la maquiladora.

Entre los participantes se encontraban Magdalena Eloisa Avalos Rodríguez, encargada de la Comisión de Trabajo, Conflictos y Huelga, así como Enrique Silva, delegado del primer turno.

Demandas buscan garantizar derechos laborales

De acuerdo con la organización sindical, estas demandas forman parte de una estrategia legal para exigir el respeto a los derechos laborales de los trabajadores involucrados en el conflicto.

La dirigencia destacó que las acciones emprendidas son resultado de la organización interna y la presión colectiva de los empleados, en un proceso que continúa en desarrollo.


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