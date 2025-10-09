Cabeza de Vaca acusa persecución política tras fallo de la Corte

Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el caso que definirá si debe mantenerse vigente la orden de aprehensión en su contra, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rompió el silencio y acusó una persecución política orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario panista aseguró que es víctima de un hostigamiento judicial por negarse a someterse al “autoritarismo” del actual gobierno federal y por haber denunciado, desde 2019, una presunta red de corrupción que llamó “el huachicol fiscal”.

“Soy un perseguido político de Morena y de López Obrador por no haberme sometido a su política autoritaria y por haber destapado la cloaca de la red criminal, corrupción y complicidad política más grande en la historia de México”, escribió.

Cabeza de Vaca afirmó que fue él quien personalmente expuso el tema al presidente, y que a partir de ese momento comenzó una represalia política que derivó en su desafuero como gobernador y en la orden de captura que hoy mantiene su caso en los tribunales.

“Con su característica intolerancia y ánimo de venganza, ordenó mi desafuero como gobernador y mi vinculación a proceso judicial. Afortunadamente, la Suprema Corte lo impidió con estricto apego a la Constitución”, señaló.

El exgobernador sostuvo que desde noviembre de 2023 cuenta con un amparo que le concede protección contra la orden de aprehensión; sin embargo, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de obstaculizar el proceso mediante “chicanadas procesales” que impiden una resolución definitiva.

También reprochó que la FGR haya solicitado a la Corte atraer su expediente, lo que calificó como una maniobra política para mantenerlo como “rehén” y distraer al máximo tribunal de asuntos verdaderamente prioritarios.

“Harán más evidente la burda persecución política en mi contra y la captura de los poderes de la Unión. A pesar de esta cobarde persecución, me mantendré firme con mis convicciones. Ni me doblo, ni me vendo”, sentenció el exgobernador, quien acompañó su publicación con el hashtag #SomosResistencia.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno de la Suprema Corte aprobó ejercer su facultad de atracción para revisar el caso penal de Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR, que busca revertir el amparo que una jueza federal en Tamaulipas le otorgó al exmandatario.

La jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, titular del Juzgado Octavo de Distrito, había determinado cancelar la orden de aprehensión al considerar que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes que acreditaran los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su resolución, la juzgadora concedió la protección de la justicia federal y ordenó al juez de control Enrique Beltrán Santés emitir una nueva determinación, al advertir que no existían bases jurídicas sólidas para sostener los señalamientos.

No obstante, la Fiscalía impugnó el fallo, y tras la admisión del recurso por un tribunal colegiado, el asunto fue turnado al máximo tribunal del país, que ahora deberá decidir si la orden de captura contra el exgobernador debe restablecerse o quedar definitivamente sin efectos.

De acuerdo con la acusación ministerial, Cabeza de Vaca habría participado en una red de movimientos financieros mediante empresas fachada, junto con Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, ambos ya absueltos.

