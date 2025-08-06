Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas aún sin contratar crédito por hasta $1,000 millones

El gobierno de Tamaulipas afirma que la autorización de un bono de $1,000 millones de pesos no implica una nueva deuda. El dinero se destinará a obras

  • 06
  • Agosto
    2025

“Hoy en día no hay una deuda contratada, lo digo fuerte y claro, no hay una deuda con este decreto que se autorizó por parte del congreso del estado”, así se expresó Carlos Irán Ramírez González, subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos, en clara referencia al bono de hasta $1,000 millones de pesos a un plazo máximo de hasta 25 años, aprobado por el poder legislativo en julio de 2005. 

“No se ha contratado una deuda y el gobierno del estado tampoco se ha endeudado con este decreto que se aprobó. Lo que establece este decreto es que autoriza al gobierno del estado, porque así lo establece la ley de disciplina financiera, que es un requisito que el congreso del estado autorice a la secretaria de Finanzas buscar esquemas financieros que se trasladen en inversión productiva”, señaló. 

Esta estrategia permite a la Secretaría de Finanzas la posible emisión de un bono bursátil, siempre y cuando las condiciones lo permitan; por tal motivo, se encuentran en estudio de análisis y de evaluación para determinar si es procedente y, cuando se llegue al momento de contratar una deuda con la banca, se hará con total transparencia hacia la ciudadanía. 

Explicó que con este esquema financiero se consideran algunos rubros como la rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios como Camargo, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Río Bravo, Reynosa y Matamoros. 

“No se ha suscrito ningún contrato con ninguna institución de la banca para disponer de estos mil millones de pesos, sino que simplemente es un requisito que establece la ley de disciplina financiera”, insistió. 

Cabe señalar que los $1,000 millones de pesos serían exclusivamente destinados a inversión pública productiva; esto incluye proyectos prioritarios como infraestructura hidráulica y de saneamiento en zonas que demandan soluciones urgentes, pero también podrían aplicarse en la adquisición de equipo médico, mobiliario para oficinas públicas, vehículos, maquinaria y obras de infraestructura sobre bienes de dominio público.  

Este financiamiento está alineado con los principios constitucionales legales de la ley de disciplina financiera y se garantiza la capacidad de pago, no se comprometen finanzas estatales y se establece un fideicomiso como fuente de pago, lo que da certeza jurídica y financiera a inversionistas y a la ciudadanía.

“Lo que sí tenemos que hacer es seguir aplicando el gasto eficazmente como lo hemos aplicado al día de hoy, por eso tenemos finanzas sanas y saludables en el gobierno de Tamaulipas”, dio el funcionario de la Secretaría de Finanzas.


