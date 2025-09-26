Tamaulipas capta US$151 millones por llegada de empresas europeas

El Embajador de la Unión Europea en México, Excmo. Francisco André, dijo que uno de los principales acuerdos con Tamaulipas, es la total liberalización de las exportaciones mexicanas lo que se habrá de reflejar con gran enfoque en los productos agrícolas y agroalimentarios.

Resaltó que regresa con impresiones positivas por parte de las cámaras de comercio y grupos empresariales de la zona norte, centro y sur de la entidad y explicarles el proceso de exportación hacia los países europeos con la finalidad de incrementar la cantidad de productos empresas.

“Lo que vemos en Tamaulipas es un estado además de grandioso, es un estado que tiene condiciones geográficas únicas, recursos humanos increíbles, tantas empresas de todo el mundo y desde luego las empresas europeas que buscan este estado de por su economía fuerte y muy diversificada, que va desde la parte de energía, tiene agua, agroindustria, agricultura, tiene una industria diversa y condiciones de logística”, señaló.

Dijo que regresa a su tierra con un buen ánimo para mostrar a las empresas europeas las ventajas competitivas de Tamaulipas, la estabilidad y condiciones económicas, las condiciones de seguridad y de vida que favorecen las inversiones.

Previo a la conferencia de prensa, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió una reunión de trabajo con el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André.

En el encuentro realizado en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, participaron las y los integrantes del gabinete estatal, quienes expusieron a la delegación diplomática las ventajas competitivas y estratégicas que convierten a Tamaulipas en un estado líder en diversos rubros de la economía nacional

Villarreal Anaya dijo que en Tamaulipas existen 90 empresas de 11 países europeos que tienen sus inversiones en la entidad, de manera particular empresas alemanas de la petroquímica en la región de Altamira.

“Y que varios de ellos están ya con proyectos de expansión, y nuevas empresas que están buscando llegar como una oportunidad de desarrollo, esperamos que con los avances que registra Tamaulipas, se logren incluir otras áreas de las empresas europeas con los avances tecnológicos y científicos que tienen en área de energía, sustentabilidad, economía circular, de protección al medio ambiente y del comercio”, dijo el gobernador, quien agregó: “Estas acciones significan una gran oportunidad para Tamaulipas la puerta de importación y exportación más importante con el vecino país de Estados Unidos y somos el primer lugar de este comercio binacional, a través del sistema ferroviario y tractocamiones, y nos consideramos como la principal frontera terrestre del comercio binacional e internacional de México, en una economía poderosa y de consumo como lo significan los 350 millones de ciudadanos americanos en donde el 70% de ellos viven en la costa atlántica, que es la que tiene más cerca la actividad de Tamaulipas”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, expuso que Europa es un socio estratégico para México y para Tamaulipas, en donde además en lo que va de la actual administración estatal, se han logrado establecer 89 empresas europeas en los sectores eléctrico, electrónico y automotriz.



Cabe señalar que dichas empresas representan una inversión de 151 millones de dólares, logrando crear 1,190 empleos, además de los 161 proyectos en negociación, 13 son provenientes de países de la Unión Europea y podrían representar inversiones por 245 millones de dólares.

