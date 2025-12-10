Podcast
Tamaulipas

Ciudad Victoria enfrenta severa crisis de agua potable

Aunque la presa Vicente Guerrero alcanzó un 70% de su capacidad a finales de octubre, según datos de Conagua, esto no ha sido suficiente para garantizar abasto

Ciudad Victoria enfrenta una de sus peores crisis hídricas de los últimos años y ya se encuentra en semáforo rojo, debido a la baja disponibilidad y al limitado almacenamiento de agua potable. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó que la ciudad requiere alrededor de 1,100 litros por segundo, equivalentes a 139 mil metros cúbicos diarios, cifra que actualmente resulta difícil de cubrir.

Un problema con varias causas

Aunque la presa Vicente Guerrero alcanzó un 70% de almacenamiento a finales de octubre, según datos de la Comisión Nacional del Agua, esto no ha sido suficiente para garantizar el abasto. La razón principal es que aún no entra en operación la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, lo que impide aprovechar plenamente el volumen disponible.

A esto se suma la insuficiente infraestructura hídrica de la ciudad. Las redes actuales no logran cubrir la demanda, situación que obliga a aplicar tandeos frecuentes, especialmente en temporadas de mayor consumo.

Además, el uso doméstico supera con mucho los promedios nacionales: cada habitante de Ciudad Victoria consume en promedio 350 litros diarios, cuando la media del país es de 252.

Medidas en marcha

Para hacer frente a la emergencia, se está construyendo un nuevo acueducto de 54 kilómetros, el cual conectará directamente la presa Vicente Guerrero con la capital y permitirá incorporar 750 litros por segundo adicionales al sistema.

Paralelamente, Comapa avanza en la rehabilitación de las redes de agua y drenaje en diversas colonias, con el fin de reducir fugas y mejorar la eficiencia del suministro.

La dependencia también hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos responsables, como reparar fugas domésticas, reducir el tiempo en la ducha y reutilizar el agua cuando sea posible.

Un reto que requiere la participación de todos

Autoridades y especialistas coinciden en que, más allá de las obras en curso, la participación de la población será clave para enfrentar esta crisis y garantizar el acceso al agua en las próximas generaciones.


