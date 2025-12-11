Explosión de pipa provoca intensa movilización en Altamira

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada de este jueves en el ejido Francisco Medrano, en Altamira, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una amplia movilización de cuerpos de emergencia, luego de que una pipa cargada con combustible se incendiara dentro de un predio particular.

La alerta se emitió poco antes de la medianoche, lo que activó el despliegue de varias unidades de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, Bomberos de Altamira y brigadistas de Rescate Voluntario, quienes se trasladaron al apartado sector para atender la emergencia.

Presuntamente la unidad transportaba diésel

A su llegada, los elementos encontraron el tractocamión tipo pipa envuelto en llamas, presuntamente cargado con diésel; el fuego amenazaba con propagarse hacia un contenedor ubicado a pocos metros, por lo que los equipos trabajaron de inmediato para contener y sofocar el siniestro.

A pesar de la magnitud de la explosión, no se reportaron personas lesionadas; las autoridades iniciaron una inspección en el área para determinar las circunstancias del incidente y el origen del incendio, que dejó pérdidas económicas significativas.

Comentarios