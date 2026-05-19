Tamaulipas fortalece gestión del agua con 'Vigilancia en Cuencas'

En un esfuerzo conjunto y sin precedentes entre el Gobierno del Estado y la Federación, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el delegado de la CONAGUA, Jaime Cano Pérez, dio el banderazo de inicio al Operativo de Vigilancia en Cuencas 2026, que tiene como objetivo identificar aprovechamientos de agua superficial no autorizados por la Federación.

Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo garantizar el uso responsable, la distribución equitativa y la protección del recurso hídrico en la entidad.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que el agua es un bien estratégico y un motor fundamental para el desarrollo de Tamaulipas, por lo que su correcta canalización y gestión son prioridades para asegurar el bienestar de los ciudadanos.

El gobernador Villarreal Anaya subrayó los avances en proyectos clave para el estado, destacando que la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” presenta actualmente un avance del 50% en su ejecución.

Asimismo, resaltó los trabajos de modernización en la planta potabilizadora y el compromiso continuo por mejorar la infraestructura hídrica del estado.

Ante las condiciones climáticas variables que afectan a la región, el titular del Ejecutivo enfatizó la importancia de no sobreexplotar las fuentes de abastecimiento.

Señaló que, aunque Tamaulipas cuenta con el privilegio de una mayor captación de agua en sus presas en comparación con otros estados fronterizos, es vital mantener el equilibrio en los sistemas, como el sistema Guayalejo y el sistema lagunario, para asegurar el suministro a los municipios y fomentar el crecimiento económico.

Como parte de la visión a largo plazo, el gobernador reafirmó el compromiso de tecnificar las plantas de tratamiento de aguas residuales. El objetivo es que estas instalaciones se conviertan en la principal fuente de abastecimiento para la industria, evitando así el uso de fuentes primarias y garantizando la sostenibilidad del recurso para las futuras generaciones.

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