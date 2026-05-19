Inhabilitan a funcionarios por corrupción en la Policía Federal

En un golpe contundente contra la corrupción en las instituciones de seguridad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones económicas millonarias a ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, tras acreditarse faltas administrativas graves.

Las sanciones son el resultado de las investigaciones lideradas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las cuales descubrieron un millonario esquema de desvío de recursos públicos.

El esquema del desvío

De acuerdo con los expedientes oficiales, las irregularidades se originaron a partir de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

Dos altos mandos de la entonces Policía Federal desviaron el pago de más de 65 millones de dólares (MDD), capital que estaba estrictamente destinado a cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de dicha compañía global de defensa.

Los sancionados y sus castigos

El TFJA determinó la responsabilidad directa de dos exfuncionarios clave de la corporación, aplicando las siguientes sanciones:

Frida M. (Exsecretaria general): Inhabilitada por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de una indemnización económica.

Inhabilitada por para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de una indemnización económica. Damián C. (Ex titular de la División de Inteligencia): Inhabilitado por 15 años y sujeto también a una sanción financiera.