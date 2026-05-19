Atacantes de mezquita en San Diego compartían 'odio generalizado'

Luego de que tres personas perdieran la vida este lunes por un tiroteo registrado en una mezquita de San Diego, autoridades aseguraron que los sospechosos compartían un "odio generalizado" hacia diferentes religiones y razas.

Investigadores del ataque mencionaron que los posibles agresores, de 17 y 18 años respectivamente, contaban con fácil acceso a armas.

Accesaron a por lo menos 30 armas de fuego, las cuales van desde pistolas y escopetas, así como una ballesta, según los informes obtenidos tras la incautación de tres domicilios.

De acuerdo con el agente especial Mark Remily, se encontró un escrito que comprende "un amplio espectro de razas y religiones" y que los atacantes parecen haberse radicalizado a través de internet.

Aunque el agente no dio detalles sobre el manifiesto o las ideologías u opiniones que expresaban los autores de los disparos, sí advirtió que los sospechosos “no discriminaban a la hora de elegir a quién odiaban".

Explicó que los dos jóvenes se conocieron aparentemente por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego.

También mencionaron que trabajan para determinar cómo se radicalizaron y qué los habría conducido a cometer el ataque.

Por su parte, el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, declaró que la madre de uno de los atacantes alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

Este joven dejó una nota de suicidio en la que hacía comentarios sobre superioridad racial. Wahl no descartó que los padres puedan enfrentar cargos, tras ser preguntado por la prensa.

Identifican a víctimas de ataque en mezquita de San Diego

Mansour Kaziha y Nader Awad habían muerto tratando de alertar la presencia de los dos jóvenes armados. Mientras que el guardia de seguridad Amin Abdullah disparó contra los atacantes y logró repeler el ataque.

El jefe de la policía mencionó que, por estas acciones, las víctimas jugaron un papel importante para que el tiroteo no tuviera como resultado un mayor número de personas sin vida.

Por otra parte, el director del Centro Islámico de San Diego, imán Taha Hassane, describió a las tres víctimas como “pilares” del centro y que, a pesar de que habían recibido constantes amenazas y llamadas de odio, se había hecho todo lo posible para proteger el edificio

Autoridades indicaron que los atacantes huyeron en un carro y fueron hallados muertos a causa de lo que parecían ser heridas de bala autoinfligidas.

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