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Finanzas

'Goleará' economía con derrama, empleos y consumo de cerveza

El Mundial podría generar un impacto económico de hasta $4,050 millones de dólares en el país, además de crear alrededor de 112,200 empleos temporales

  • 19
  • Mayo
    2026

A menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el torneo ya comienza a mover la economía en México con mayores expectativas de consumo, generación de empleos y una fuerte derrama económica impulsada principalmente por alimentos, bebidas y entretenimiento.

De acuerdo con estimaciones de Deloitte, el Mundial podría generar un impacto económico total de hasta $4,050 millones de dólares en el país, además de crear alrededor de 112,200 empleos temporales en sectores como gastronomía, hospitalidad y transporte. 

La consultora también proyecta una derrama económica directa de $2,730 millones de dólares, equivalente a cerca del 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Además, Deloitte prevé que entre el 55% y el 65% del gasto relacionado con la llamada “canasta mundialista” provendrá del consumo de cerveza y bebidas alcohólicas, principalmente en bares, restaurantes y espacios públicos. 

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En México, el consumo per cápita de cerveza alcanza los 68 litros anuales, consolidando a esta industria como uno de los motores económicos más importantes del sector manufacturero y agroindustrial.

Incluso, Barclays Equity Research estima que las ventas de cerveza en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían incrementarse hasta 9.9% durante el torneo, una cifra que prácticamente triplica el crecimiento habitual de la industria en años sin eventos de esta magnitud. 

Sin embargo, el incremento en la demanda también representará retos logísticos, ya que los costos de distribución en zonas urbanas podrían aumentar hasta 30 por ciento.

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El entusiasmo por el Mundial ya se refleja también en el gasto de los aficionados. Algunos consumidores planean desembolsar desde $17,000 hasta más de $130,000 pesos entre boletos, vuelos, pantallas, ropa oficial, suscripciones y reuniones para seguir los partidos, mientras tiendas y comercios comienzan a prepararse para un mayor consumo en productos relacionados con el torneo.

De acuerdo con NielsenIQ, siete de cada 10 mexicanos seguirán la Copa Mundial por televisión, mientras que gran parte del gasto se concentrará en tiendas de abarrotes y comercios de conveniencia durante los días en que juegue la Selección Mexicana. 

“El Mundial concentra gasto y acelera decisiones bajo una carga emocional alta”, advirtió Hugh Bruce, chief consumer officer de Círculo de Crédito.


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