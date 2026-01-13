Tamaulipas instala Consejos de Paz en nueve municipios

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la entrega de 50 títulos y certificados a asociaciones religiosas, como parte de las acciones para fortalecer la legalidad y el tejido social en la entidad.

Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que Tamaulipas se encuentra entre los primeros estados del país en instalar y tomar protesta a los Consejos de Paz y Justicia Cívica en municipios clave.

En la ceremonia rindieron protesta las y los integrantes de los Consejos de Paz y Justicia Cívica correspondientes a los municipios de Nuevo Laredo, Victoria, Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Reynosa y Tampico, así como representantes de El Mante y Río Bravo.

Entre las autoridades municipales presentes estuvieron la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, y los alcaldes Eduardo Gattás Báez, Armando Martínez Manríquez, Erasmo González Robledo, Alberto Granados, Carlos Peña y Mónica Villarreal.

Acompañado por Clara Luz Flores Carrales, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, el gobernador reiteró el compromiso de su administración con la estrategia federal de atención a las causas sociales de la violencia.

Clara Luz Flores reconoció a Tamaulipas como una de las entidades pioneras en la implementación de estos consejos, los cuales sesionarán al menos dos veces al mes y mantendrán coordinación permanente con el Consejo Estatal de Paz.

“Los consejos municipales de paz sesionarán mínimo dos veces al mes, y la sesión será comunicada hacia el Consejo Estatal de Paz, que será presidido por el gobernador del Estado de Tamaulipas, pero cuál es la finalidad, garantizar y trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales, porque la paz construye como lo dice nuestra presidenta de México, con la atención a las causas profundas”.

La funcionaria federal subrayó que estos organismos buscan consolidar una política pública de largo plazo, integrada por representantes de organizaciones religiosas, universidades, sector productivo y sociedad civil, con el objetivo de construir paz mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

