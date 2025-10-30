Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas ofrece descuentos en licencias y trámites vehiculares

Oficinas fiscales de Tamaulipas aplican 50% en licencias y pagos preferenciales para autos 2011-2016 y motos hasta diciembre

  • 30
  • Octubre
    2025

El director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, dio a conocer una serie de descuentos y beneficios que estarán vigentes en todas las oficinas fiscales del estado, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones vehiculares.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un 50 por ciento de descuento en licencias de conducir, así como un beneficio especial para propietarios de vehículos modelos 2011 al 2016, quienes podrán realizar su pago con un monto único de 5,990 pesos.

De igual manera, el decreto de apoyo para motocicletas fue ampliado hasta el mes de diciembre, lo que permitirá que los contribuyentes continúen aprovechando el costo preferencial de 870 pesos por el trámite correspondiente.

Marcelo Olán Mendoza señaló que estas medidas están disponibles en todas las oficinas fiscales del estado y buscan ofrecer un respiro económico a las familias tamaulipecas, además de fomentar la regularización del padrón vehicular.

El funcionario destacó que los beneficios aplican a todos los trámites mencionados y representan un apoyo directo para la ciudadanía: “Se lograron hacer beneficios como lo es el 50% de descuento en licencias, todos los vehículos del 2011 al 2016 solamente pago en 5,990 pesos y todas las motocicletas ya se amplió el decreto para que sigan pagando solamente 870 pesos hasta el mes de diciembre. Lo de las motos es en todas las oficinas fiscales del estado, donde está ese gran beneficio para las familias”.


