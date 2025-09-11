Morena rechaza proyecto de transporte gratuito en Saltillo

El bloque de regidores de Morena votó en contra del proyecto de transporte público gratuito en Saltillo, buscando evitar su aprobación, sin embargo no lo lograron.

Hace días la regidora Alejandra Salazar argumentó que detrás de la licitación, aunque aparentemente legal, se esconde la sombra de la empresa ganadora: DM Control, una compañía marcada por accidentes en la ciudad y cuya “calidad moral” fue puesta en duda.

Acusó que entregar la operación del nuevo sistema a esa firma es un riesgo para los usuarios y un golpe a la confianza ciudadana.

Los regidores morenistas han señalado en días anteriores que no se trata de cuestionar la legitimidad del proceso sino de la convivencia de entregar un contrato de $143 millones de pesos a una compañía que acumula quejas ciudadanas y que incluso fue señalada al inicio de la administración por operar de manera irregular.

“Lo que cuestionamos es la calidad moral de la empresa, que ha ocasionado tantos accidentes y ahora será responsable de un servicio que compromete la seguridad de los usuarios”, dijo la regidora.

El gobierno municipal de Saltillo otorgó de forma directa un contrato por más de $143 millones de pesos a DM Control, única empresa licitante, para operar las rutas troncales del transporte público, las cuales serán gratuitas para los usuarios entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, el regidor priista y dirigente municipal del PRI, Eduardo Medrano, también criticó duramente la postura de los representantes de Morena. Señaló como “incongruente” el hecho de que hayan respaldado el proyecto públicamente en días previos y, a la hora de tomar una decisión en Cabildo, optaran por rechazarlo. “Este tipo de decisiones no deben tomarse por cálculos políticos, sino por el bien de la ciudadanía”, sentenció.

Aunque estuvieron en contra, el proyecto fue avalado por el PRI y PAN.

