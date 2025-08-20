Tamaulipas se declara libre de sarampión pese a brotes en México

El secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández, informó que Tamaulipas se encuentra libre de casos de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) incluyera a México entre los diez países del hemisferio con brotes recientes de esta enfermedad.

El funcionario precisó que los últimos 12 casos reportados en la entidad ocurrieron hace al menos dos meses, por lo que se considera que se ha interrumpido la transmisión del virus. Hernández advirtió que, en caso de presentarse un nuevo contagio, el conteo se reiniciaría.

El titular de Salud estatal destacó que la cobertura de vacunación alcanza actualmente:

83% en menores de 12 meses

86% en niños de 18 meses

93% en menores de seis años

La meta para todos los grupos es lograr 95% de cobertura, precisó. Hernández enfatizó la importancia de que los padres mantengan al día el esquema de vacunación de sus hijos.

Además, se reforzó la campaña de inmunización en Reynosa, la ciudad más poblada del estado, donde se aplicaron 12 mil dosis en dos semanas.

Hernández señaló que estas vacunas incluyen a los rezagados, quienes no se contabilizan dentro de la cobertura oficial, pero sí reciben protección contra la enfermedad.

Comentarios