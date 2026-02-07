‘El Nito’ se declara culpable en corte de EUA

El exoperador cercano de Arturo Beltrán Leyva, Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, se declaró culpable ante una corte federal en Washington por cargos de narcotráfico y conspiración, tras reconocer que durante años participó en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos y en el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

La declaración fue firmada el 5 de febrero ante la jueza Jia M. Cobb, casi un año después de que fuera expulsado de México junto con otros 27 presuntos capos considerados de alto riesgo.

El acuerdo se alcanzó tras meses de negociaciones entre fiscales y la defensa encabezada por el abogado Frank Pérez.

Según los documentos judiciales, el convenio no contempla, al menos en lo formal, una cláusula de colaboración con las autoridades estadounidenses.

Los delitos por los que se declaró culpable podrían derivar en una sentencia mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.

A cambio de renunciar a su derecho a juicio y a futuras apelaciones, los fiscales aceptaron emitir una recomendación para reducir el riesgo de la pena máxima, aunque la decisión final quedará en manos de la jueza.

La audiencia de preparación de sentencia fue programada para el próximo 6 de mayo. López Ibarra también se comprometió a proporcionar información detallada sobre sus bienes y recursos obtenidos de manera ilícita.

Operaciones internacionales de narcotráfico

En la declaración de cargos se establece que entre 2003 y 2016 López Ibarra formó parte de una conspiración criminal con operaciones en México, Guatemala y Colombia para traficar cocaína hacia Estados Unidos por tierra, mar y aire.

Inicialmente aliado de una facción del Cártel de Sinaloa, posteriormente asumió un rol de liderazgo dentro de la organización de los Beltrán Leyva.

Según el expediente, utilizó aeronaves y vehículos con compartimentos ocultos para transportar droga y dinero en efectivo. También reconoció que sabía del pago de sobornos a policías y funcionarios mexicanos para evitar interferencias en las operaciones del grupo criminal.

Las actividades se habrían interrumpido parcialmente durante el periodo en que estuvo preso en México, entre 2009 y 2014, pero tras recuperar la libertad retomó sus operaciones hasta su captura con fines de extradición.

Durante años, López Ibarra logró frenar su extradición mediante recursos legales. En 2019 obtuvo un amparo que obligó a reiniciar el proceso. Sin embargo, en febrero del año pasado fue expulsado junto con otras 28 personas, bajo el argumento de que representaban una amenaza para la seguridad nacional.

Tendencia a declararse culpables

El caso de El Nito se suma al de otros narcotraficantes mexicanos que en los últimos años han optado por declararse culpables en cortes estadounidenses a cambio de posibles reducciones de sentencia.

Entre ellos se encuentran Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como Ismael “El Mayo” Zambada, además de presuntos operadores financieros vinculados a cárteles, quienes también han alcanzado acuerdos similares.

La resolución del caso de López Ibarra marcará un nuevo capítulo en la serie de procesos judiciales contra figuras del narcotráfico mexicano en tribunales de Estados Unidos.

