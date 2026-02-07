Podcast
Nacional

México refrenda apoyo a la ONU y al multilateralismo

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con Peter Grohmann y reiteró el compromiso de México con la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • 07
  • Febrero
    2026

México reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante una reunión de trabajo entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, quien está próximo a concluir su gestión.

El encuentro se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde ambas partes hicieron un balance del trabajo desarrollado por la ONU en México.

De acuerdo con la SRE, en la reunión se revisaron los avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los principales retos en materia de desarrollo, inclusión y cooperación internacional.

El canciller destacó la importancia del acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y reconoció la coordinación impulsada durante la gestión de Grohmann, subrayando el impacto de los programas en distintos sectores del país.

Compromiso a futuro

Durante el diálogo, el Gobierno de México reafirmó su voluntad de continuar colaborando estrechamente con la ONU para avanzar en una agenda común centrada en el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el bienestar social.

La reunión marcó el cierre de una etapa en la representación del Sistema de Naciones Unidas en México y la continuidad del trabajo conjunto bajo el marco del multilateralismo.


