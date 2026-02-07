México refrenda apoyo a la ONU y al multilateralismo

México reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante una reunión de trabajo entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, quien está próximo a concluir su gestión.

El encuentro se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde ambas partes hicieron un balance del trabajo desarrollado por la ONU en México.

📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo en la @SRE_mx con Peter Grohmann (@pgrohmann), coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país (@ONUMX), quien está próximo a concluir su gestión en México.



Durante la… pic.twitter.com/JBGlnlHcVB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 6, 2026

De acuerdo con la SRE, en la reunión se revisaron los avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los principales retos en materia de desarrollo, inclusión y cooperación internacional.

El canciller destacó la importancia del acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y reconoció la coordinación impulsada durante la gestión de Grohmann, subrayando el impacto de los programas en distintos sectores del país.

Compromiso a futuro

Durante el diálogo, el Gobierno de México reafirmó su voluntad de continuar colaborando estrechamente con la ONU para avanzar en una agenda común centrada en el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el bienestar social.

La reunión marcó el cierre de una etapa en la representación del Sistema de Naciones Unidas en México y la continuidad del trabajo conjunto bajo el marco del multilateralismo.

Comentarios