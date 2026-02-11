Podcast
Tamaulipas

Texas destina 20 mil mdd ante déficit de agua con México

Autoridades de Texas informaron avances en negociaciones por el adeudo de agua que México mantiene, aunque persiste un déficit de 865 mil acres-pie

  • 11
  • Febrero
    2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, acompañado por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, reconoció que existen avances importantes en las negociaciones relacionadas con el pago de agua que el gobierno mexicano mantiene comprometido a través de este estado fronterizo.

De acuerdo con la información dada a conocer, fue en abril del año pasado cuando México y Estados Unidos iniciaron formalmente las conversaciones para atender el adeudo de agua entre ambos países.

Como primer acuerdo, se estableció que México entregaría la mayor cantidad posible de agua durante el ciclo de riego 2024–2025.

Sin embargo, aun cuando el volumen de entrega se incrementó, las autoridades estadounidenses señalaron que el resultado no fue suficiente, ya que México concluyó dicho ciclo con un déficit de 865 mil acres-pie de agua.

Ante este escenario, se explicó que el plan actual del gobierno mexicano es cubrir el déficit acumulado de ciclos anteriores antes de marzo de este año, además de aumentar el volumen de agua que se entregará a través del estado de Texas.

En respuesta a la crisis hídrica que se enfrenta en ambos lados de la frontera, el gobierno de Texas anunció la aprobación de la Propuesta Número Cuatro.

Como parte de esta medida, se destinaron 20 mil millones de dólares para atender las necesidades relacionadas con el agua.

De ese monto, 10 mil millones de dólares se asignarán a proyectos para atender la demanda inmediata, mientras que hasta otros 10 mil millones de dólares se destinarán al desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de agua.

Las autoridades detallaron que estos recursos serán entregados a los gobiernos locales de los distintos municipios de Texas, con el objetivo de apoyar directamente a granjas, ciudades y condados.

Este respaldo financiero por parte del gobierno texano contrasta de manera directa con la realidad que enfrentan los productores del lado mexicano, particularmente en la frontera de Tamaulipas.

Mientras en Texas se destinan miles de millones de dólares para garantizar el abasto y fortalecer la infraestructura hídrica, en el norte de Tamaulipas los campesinos enfrentan una severa escasez de agua que ha golpeado de forma constante la actividad agrícola.

Productores de la región advierten que la falta del vital líquido no solo limita los ciclos de siembra, sino que también los está obligando a reducir superficies de cultivo y a replantear su permanencia en el campo.

Incluso, señalan que cada vez más agricultores se ven forzados a abandonar sus tierras o a considerar dedicarse a otras actividades económicas, ante la imposibilidad de sostener la producción de alimentos sin agua suficiente.

De esta manera, mientras Texas refuerza su capacidad hídrica para proteger a su sector agrícola y a sus comunidades, en el lado mexicano de la frontera persiste un escenario de incertidumbre para el campo tamaulipeco, donde el acceso al agua continúa siendo uno de los principales factores que amenaza la permanencia de los productores rurales.


