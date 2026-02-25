Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
transito_vialidad_matamoros_9a49e1efe8
Tamaulipas

Tránsito y Vialidad de Matamoros notifican salida de titular

Hasta el momento, el secretario del ayuntamiento en Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez no se ha manifestado al respecto

  • 25
  • Febrero
    2026

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que José Luis Castillo García dejará su cargo como director de Tránsito y Vialidad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

Castillo García asumió la titularidad en octubre de 2024. Durante su gestión destacó la implementación de operativos contra los llamados “moches”, acciones que derivaron en la baja de nueve elementos por su presunta participación en estos actos.

Hasta el momento, el secretario del ayuntamiento en Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez no se ha manifestado al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

electrificacion_tamaulipas_894a486c1d
Programa de Electrificación en Tamaulipas no es electorero
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_50_21_AM_cea1bf95de
'En Tamaulipas ya no hay intocables', asegura Humberto Prieto
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×