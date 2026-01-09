Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
homicidios_guerrero_235f17d157
Nacional

Bajan 65% los homicidios en Guerrero durante 2025: Federación

Datos oficiales revelan caídas históricas en asesinatos, robos y extorsión, con Acapulco entre los municipios con mayor descenso.

  • 09
  • Enero
    2026

Guerrero reportó en 2025 una reducción histórica en los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de este viernes, la titular del organismo, Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso mostró una tendencia sostenida a la baja, colocando al estado en su mejor nivel de seguridad en más de una década.

Caen homicidios 65% en poco más de un año

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos en Guerrero disminuyó 65%, al pasar de los niveles más altos del periodo a los más bajos registrados recientemente.

65-homicidios-guerrero.jpg

En el comparativo anual, 2025 cerró con una reducción de 24% respecto a 2024, convirtiéndose en el año con menos homicidios diarios desde 2009, según cifras oficiales.

año-mas-bajo-guerrero.jpg

Delitos de alto impacto también van a la baja

El reporte del SESNSP detalla que los delitos de alto impacto en Guerrero bajaron 18% en 2025, en comparación con el año previo, marcando el nivel más bajo desde que se tiene registro.

delitos-18.jpg

Entre los delitos con mayores reducciones destacan:

  • Robo a negocio con violencia: -49.4%
  • Robo a casa habitación con violencia: -45.8%
  • Robo a transeúnte con violencia: -27.8%
  • Extorsión: -20%
  • Robo de vehículo con violencia: -14.9%

El feminicidio y el secuestro extorsivo se mantuvieron sin variación.

robos-guerrero.jpg

Acapulco muestra una caída significativa

En el caso de Acapulco, las cifras reflejan una disminución del 71% en homicidios al comparar octubre de 2024 con diciembre de 2025.

71-acapulco.jpg

A nivel anual, el municipio registró una baja del 25% en el promedio diario de víctimas.

25-acapulco.jpg

Además, los delitos de alto impacto en Acapulco se redujeron 28% en 2025, consolidando una tendencia descendente en uno de los puntos históricamente más golpeados por la violencia.

28-acapulco.jpg

Por su parte, las autoridades señalaron que los resultados responden al seguimiento permanente de la estrategia de seguridad y al trabajo coordinado entre instancias federales, estatales y municipales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_Q_Twa_Eac_A_Aadg9_fc289c47f5
Neyra Salgado asume como fiscal general de Guerrero
EH_UNA_FOTO_2026_01_09_T184904_751_1ec4cbf97b
Caen 12 policías municipales tras operativo en Chiapas
Whats_App_Image_2026_01_09_at_10_50_39_AM_1eb198778e
Nuevo León de emergencia a contención tras bajar delitos en 2025
publicidad

Últimas Noticias

G_QWT_Yp_Xk_A_Aj028_205d543bc7
¡Se extrañaba! Rayados debuta en el Clausura 2026 contra Toluca
eua_ataca_objetivos_del_estado_islamico_tras_colapso_en_siria_022a0366ef
EUA ataca a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
Whats_App_Image_2026_01_08_at_2_44_33_PM_2_54fc4ed7d9
Descarta Secretaría de Educación suspensión de clases por frío
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
publicidad
×