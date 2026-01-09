Bajan 65% los homicidios en Guerrero durante 2025: Federación

Guerrero reportó en 2025 una reducción histórica en los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de este viernes, la titular del organismo, Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso mostró una tendencia sostenida a la baja, colocando al estado en su mejor nivel de seguridad en más de una década.

Caen homicidios 65% en poco más de un año

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos en Guerrero disminuyó 65%, al pasar de los niveles más altos del periodo a los más bajos registrados recientemente.

En el comparativo anual, 2025 cerró con una reducción de 24% respecto a 2024, convirtiéndose en el año con menos homicidios diarios desde 2009, según cifras oficiales.

Delitos de alto impacto también van a la baja

El reporte del SESNSP detalla que los delitos de alto impacto en Guerrero bajaron 18% en 2025, en comparación con el año previo, marcando el nivel más bajo desde que se tiene registro.

Entre los delitos con mayores reducciones destacan:

Robo a negocio con violencia: -49.4%

Robo a casa habitación con violencia: -45.8%

Robo a transeúnte con violencia: -27.8%

Extorsión: -20%

Robo de vehículo con violencia: -14.9%

El feminicidio y el secuestro extorsivo se mantuvieron sin variación.

Acapulco muestra una caída significativa

En el caso de Acapulco, las cifras reflejan una disminución del 71% en homicidios al comparar octubre de 2024 con diciembre de 2025.

A nivel anual, el municipio registró una baja del 25% en el promedio diario de víctimas.

Además, los delitos de alto impacto en Acapulco se redujeron 28% en 2025, consolidando una tendencia descendente en uno de los puntos históricamente más golpeados por la violencia.

Por su parte, las autoridades señalaron que los resultados responden al seguimiento permanente de la estrategia de seguridad y al trabajo coordinado entre instancias federales, estatales y municipales.

