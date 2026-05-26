Tamaulipas sumó seis medallas más en la Olimpiada Nacional 2026

En lucha grecorromana, Juan Valentín Ahumada Domínguez ganó plata en la categoría U13 división 44 kilogramos. José Manuel Esparza Ordoñez obtuvo medalla de oro en la categoría U17 división 92 kilogramos, mientras que Josué de Jesús Reyes Castro consiguió plata en la categoría U20 división 97 kilogramos.

En gimnasia rítmica, el equipo conformado por Alice Alihu Barbara García, Renata González Pelcastre y Barbara Padme Villalobos conquistó plata en la modalidad por equipos categoría 11-12 años.

Además, Renata González Pelcastre logró medalla de bronce en all around individual categoría 11-12 años.

Otra plata llegó en la modalidad all around conjunto con el equipo integrado por Samantha Meade Hernández, Xaviera Constanza Zetina, Renata Castillo Garza, Renata González Pelcastre, Alice Alihu Barbara García y Tabit Camila Recio Aguilar.

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