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Finanzas

Captarían US$450 millones en IED con venta de equipo clínico

Se subrayó que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de esta industria ha sido la existencia de barreras regulatorias y operativas

  • 27
  • Abril
    2026

La simplificación en la importación de equipos eléctricos y electrónicos para investigación clínica en México podría detonar un aumento de hasta 50% en la inversión extranjera directa (IED) del sector, lo que llevaría el flujo anual a un estimado de hasta $450 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

En este sentido, la dependencia informó que ha establecido medidas normativas y de facilitación comercial para agilizar estos procesos, lo que permitiría sumar hasta $150 millones de dólares adicionales a los aproximadamente $300 millones de dólares que actualmente capta el país, según datos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Asimismo, la Secretaría destacó que estas acciones responden al reconocimiento de la investigación clínica como un sector estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y el Plan México, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mejorar procesos clave podría atraer hasta $450 millones de dólares de inversión extranjera anual en el sector”, señaló la dependencia en un comunicado.

De igual manera, se subrayó que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de esta industria ha sido la existencia de barreras regulatorias y operativas, especialmente en la importación de equipos especializados, lo que genera costos, retrasos e incertidumbre.

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Por ello, la optimización de estos procesos se considera un factor clave para elevar la competitividad del país.

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, indicó que la resolución emitida forma parte de una estrategia integral para fortalecer la investigación clínica, promover la innovación y consolidar a México como un destino atractivo para la inversión, con la meta de alcanzar gradualmente los $2,000 millones de dólares anuales en este sector.


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