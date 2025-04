Victoria rectifica Plan de Obra Pública 2025 para su aprobación

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, dijo que a petición de algunas regidoras y regidore pertenecientes a las diversas fracciones parlamentarias en el Cabildo local, fueron subsanadas algunas acciones en el Plan de Obra Pública 2025, con el objetivo de que finalmente sea aprobado el proyecto en beneficio de la capital del estado.

Dijo que este martes 08 de abril, a las 11:00 horas, el documento rectificado con los lineamientos solicitados ya les fue entregado a las y los representantes populares en donde se les solicitó firmar de recibido y de enterados, con fecha y hora, para que no vuelvan a argumentar lo mismo de no haber sido enterados en tiempo y forma.

Cabe señalar que el proyecto de obra tiene un monto de 132 millones de pesos y 114 obras a realizar en este 2025, sin embargo, al día de hoy, aún no ha sido aprobado.

Gattás Báez, expresó que ya no van a permitir más “zancadillas”, y que de no ser aprobado dará a conocer los nombres y apellidos de quienes están detrás de esta mala estrategia porque aseguró, existe fondo político.

“Quiero primero acordar con ellos, con los regidores, explicarles cuales son la obras prioritarias y que también no las aprueben, para que ya no nos metan más zancadillas, porque al final de cuentas si no lo aprueban hoy es porque hay un fondo político y si hay un fondo político yo también lo voy a dar a conocer, si ellos no lo aprueban yo también sé quién los anda incentivando y en estos días o la próxima semana voy a dar a conocer al autor intelectual, detrás de las personas, de los regidores, que no nos han aprobado y lo voy a decir públicamente y bueno vamos a ver qué consecuencias hay también políticas”, dijo el alcalde capitalino.

