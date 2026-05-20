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Tamaulipas

Vinculan a mujer a proceso al intentar introducir balas

La FGR continúa el proceso contra una mujer identificada como Soraya "N", la cual fue detenida al transportar 5 mil cartuchos en un vehículo

  • 20
  • Mayo
    2026

Mediante un comunicado la Fiscalía General de la República dio a conocer la vinculación a proceso de Soraya “N” por su presunta participación en el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La mujer fue detenida luego de que personal de la Aduana informó que en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, en Reynosa, la sospechosa intentó ingresar a bordo de un vehículo 10 cajas que contenían cada una 500 cartuchos hábiles para arma de fuego, las cuales llevaba en la parte trasera de la cajuela

Al no contar con el permiso correspondiente fue puesta a disposición de la Fiscalía Federal.

Posteriormente el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa.

La autoridad fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

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