UEFA y Japón sellan alianza global por un fútbol más sostenible

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) y la Federación Japonesa de Futbol (JFA) firmaron un nuevo acuerdo de cooperación enfocado en sostenibilidad, con el objetivo de fortalecer proyectos sociales, ambientales y comunitarios dentro del deporte.

El convenio permitirá que ambas organizaciones intercambien experiencias y estrategias relacionadas con desarrollo sostenible, tomando como referencia la Estrategia de Sostenibilidad del Futbol 2030 impulsada por la UEFA.

La federación japonesa buscará aprovechar modelos aplicados en Europa para fortalecer su iniciativa “Asu-Pass!”, un programa enfocado en acciones vinculadas con el medio ambiente, bienestar social, educación y participación comunitaria.

UEFA 🤝 @JFA



🌍 We are pleased to announce a new sustainability cooperation protocol with the Japanese Football Association.



♻️ Guided by UEFA’s Football Sustainability Strategy 2030, the partnership will support the JFA’s sustainability initiatives through knowledge sharing,… pic.twitter.com/ViOkjAAxTF — UEFA (@UEFA) May 20, 2026

UEFA apuesta por un futbol con impacto social

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó que el futbol debe asumir un papel activo frente a los retos sociales y ambientales actuales.

“El futbol debe actuar de manera clara y práctica: consumir menos, desperdiciar menos y dejar un entorno más fuerte para las próximas generaciones”, señaló el dirigente europeo.

Čeferin sostuvo que la sostenibilidad no solo implica proteger el medio ambiente, sino también impulsar mejores condiciones para las personas, la educación y las comunidades.

Además, destacó que el futbol japonés comparte valores fundamentales para este tipo de proyectos, como el respeto, la disciplina, la responsabilidad colectiva y el trabajo comunitario.

“El futbol japonés refleja principios que lo convierten en un aliado natural para construir iniciativas sostenibles”, expresó.

Japón coloca la sostenibilidad como eje estratégico

Por su parte, el presidente de la Federación Japonesa de Futbol, Tsuneyasu Miyamoto, aseguró que la sostenibilidad ya forma parte de la estrategia de crecimiento del organismo para el periodo 2026-2031.

El dirigente explicó que dentro del programa “Asu-Pass!” se trabajan cinco áreas prioritarias: planeta, personas, bienestar, educación y comunidad.

Miyamoto afirmó que temas como el cambio climático, los derechos humanos, la discriminación y la protección social ya son asuntos centrales dentro del futbol internacional.

“Estoy convencido de que la sostenibilidad es indispensable para pensar el futuro del futbol”, sostuvo.

También señaló que la intención es trasladar el aprendizaje obtenido mediante esta alianza a las 47 asociaciones prefecturales de Japón, así como a clubes, empresas y organizaciones vinculadas al futbol.

Habrá talleres, indicadores y herramientas técnicas

Como parte del acuerdo, la UEFA brindará asesoría técnica para fortalecer los proyectos japoneses relacionados con sostenibilidad.

Entre las acciones previstas se encuentran talleres de capacitación, intercambio de materiales especializados, elaboración de lineamientos y desarrollo de herramientas de evaluación.

Además, ambas organizaciones trabajarán en la definición de indicadores de desempeño para medir el impacto de las acciones implementadas.

La UEFA señaló que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de colaboración internacional con federaciones fuera de Europa, con el propósito de utilizar el futbol como una herramienta de transformación social y desarrollo comunitario a nivel global.

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