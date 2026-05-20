Activa Tamaulipas protocolos preventivos por casos de ébola

La Secretaría de Salud de Tamaulipas activó protocolos preventivos y reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puntos de ingreso ante el brote de ébola registrado en África, principalmente en la República del Congo y Uganda.

La titular de la dependencia, Marcela Hernández Campos, informó que actualmente no existen casos confirmados en México ni en Tamaulipas, pero se mantiene vigilancia activa por posibles importaciones del virus a través de viajeros internacionales, sobre todo por la movilidad que se generará con el Mundial.

Explicó que el virus del ébola no tiene la capacidad de transmisión de otros padecimientos respiratorios como la influenza, sin embargo, reconoció que sí representa un riesgo elevado para la salud y que el riesgo es latente.

Lo que hoy tenemos es vigilancia epidemiológica activa y protocolos definidos, señaló.

Hernández Campos detalló que las unidades médicas operan bajo lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Dirección General de Epidemiología, además de que COEPRIS está en los puntos, sobre todo en aeropuerto.

Indicó que aunque actualmente no existe intercambio directo con las zonas afectadas, las autoridades sanitarias mantienen monitoreo permanente para prevenir cualquier eventualidad.

La secretaria de Salud reiteró que el riesgo para la población tamaulipeca sigue siendo bajo, pero exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos, no manipular carnes crudas o de animales silvestres, y no acercarse a enfermos o fallecidos.

La enfermedad por el virus del ébola es una fiebre hemorrágica viral grave y a menudo mortal para los seres humanos. Su letalidad promedio ronda entre el 50 y el 80 por ciento.

Se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados y actualmente enfrenta una emergencia de salud pública internacional en África central por la cepa Bundibugyo.

Datos más importantes a conocer

Especies y variantes: Existen seis especies de ortoébolavirus, siendo la de Zaire la más conocida, para la cual existen vacunas y tratamientos aprobados. Sin embargo, la cepa Bundibugyo es actualmente foco de alerta global, ya que para esta variante específica no se dispone de vacunas o tratamientos licenciados.



Transmisión: El virus no es contagioso durante el período de incubación (que dura de 2 a 21 días). El contagio ocurre únicamente al entrar en contacto directo con sangre, secreciones u otros líquidos corporales (saliva, sudor, vómito, heces, semen) de personas enfermas o fallecidas.



Síntomas iniciales: Se presentan de forma repentina e incluyen fiebre alta, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta.



Síntomas avanzados: Pueden derivar en vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y deterioro de las funciones renales y hepáticas. Las hemorragias graves (tanto internas como externas) ocurren en fases tardías y en menor frecuencia de lo que popularmente se cree.

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