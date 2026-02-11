Yeray Eizandro Becerra García: Un ejemplo de éxito y superación

En el corazón de Ciudad Victoria, un joven atleta ha demostrado que la disciplina y la constancia son la clave para alcanzar el éxito.

Yeray Elizandro Becerra García, estudiante del segundo semestre en la especialidad de electricidad del CBTis 236 de Ciudad Victoria Tamaulipas, ha puesto en alto el nombre de su institución al obtener dos campeonatos nacionales en atletismo durante los recientes Juegos Deportivos de la DGETI, celebrados en Tampico, Tamaulipas.

Un camino lleno de eliminatorias y competencia nacional

El camino hacia este notable triunfo no fue fácil. Yeray enfrentó diversas eliminatorias, tanto locales como regionales, compitiendo contra los mejores atletas del país. Desde Baja California hasta Tlaxcala y Jalisco, los competidores eran fuertes, pero su dedicación y esfuerzo fueron fundamentales para superar cada obstáculo.

“Me enfrenté a los mejores atletas de mi categoría”, compartió Yeray con una sonrisa de orgullo. “Representar al CBTis 236 y conseguir estos campeonatos es un honor. Me siento afortunado de poder mostrar lo que he logrado”, expresó.

Un ejemplo de perseverancia para su comunidad

Su historia es un claro ejemplo de que la perseverancia siempre rinde frutos. Cada entrenamiento, cada sacrificio, y cada momento de duda fueron superados por su determinación de ser el mejor.

Yeray no solo ha brillado en la pista, sino que también ha inspirado a sus compañeros del plantel educativo a seguir sus pasos y a nunca rendirse ante las adversidades.

Hoy, Yeray Lizandro Becerra García se erige como un motivo de orgullo, no solo para su familia y amigos, sino también para toda su comunidad. Su éxito en el atletismo es una prueba viviente de que, con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad.

