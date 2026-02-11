Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas asegura que no habrá recortes a programas sociales

El gobierno estatal mantendrá recursos para becas, bienestar, DIF y seguridad; Finanzas aseguró que el gasto social seguirá siendo prioridad el próximo año

  • 11
  • Febrero
    2026

El secretario de finanzas del gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, anunció que en 2026 no se aplicará ningún tipo de recorte presupuestal a los programas sociales implementados por las diversas dependencias de la administración estatal.

Durante una conferencia de prensa presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya en el salón Independencia de Palacio de Gobierno, el funcionario expuso las prioridades de gasto para el próximo año, destacando la asignación de recursos en diferentes áreas:

Educación:

  • Se destinaron más de 26 millones 278 mil pesos, con énfasis en la entrega de becas, útiles escolares y uniformes.

Bienestar social:

  • Se asignaron 1,146 millones de pesos, destacando programas como "Alimentando tu Bienestar", "Impulsando tu Bienestar" y "Mercado del Bienestar".

Sistema Estatal DIF:

  • Se asignaron 1,537 millones de pesos, enfocándose en acciones como brigadas de Lazos del Bienestar, asistencia social y atención médica especializada para personas con discapacidad.

Seguridad Pública:

  • Se asignaron 5,442 millones de pesos, con estrategias que incluyen el incremento del estado de fuerza, la profesionalización constante, mejoramiento del equipo táctico, renovación de la flotilla de vehículos, desarrollo de infraestructura tecnológica y construcción de estaciones seguras.

El secretario Ramírez González reafirmó el compromiso del gobierno estatal de mantener y fortalecer los programas sociales, asegurando que el bienestar de la población continúa siendo una prioridad.


