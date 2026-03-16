Wall Street abre en verde ante dudas sobre estrecho de Ormuz

Wall Street abrió en verde este lunes a pesar de las dudas sobre la continuidad del cierre del estrecho de Ormuz y las posibles acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump por habilitarlo.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.71% hasta 46,889 unidades

: sube 0.71% hasta 46,889 unidades S&P 500 : sube 0.98% hasta 6,696 unidades

: sube 0.98% hasta 6,696 unidades Nasdaq: sube 1.15% hasta 22,359 unidades

Inversionistas se enfocan en los movimientos realizados en el conflicto en Medio Oriente, el cual cumple más de dos semanas desde el primer bombardeo en territorio iraní.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, respondió hoy que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Además, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia.

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Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, avanzaba 2.69% entre rumores de que recorte hasta 20% de su plantilla para balancear su gasto en Inteligencia Artificial (IA).

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