Abre PAN Coahuila candidaturas ciudadanas para diputaciones

El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila ha abierto oficialmente la convocatoria para ciudadanos interesados en postularse como candidatos a diputados locales en las próximas elecciones.

Esta decisión sigue el anuncio a nivel nacional de que el PAN permitirá que el 100% de sus candidaturas sean ocupadas por ciudadanos.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, destacó la importancia de esta medida al afirmar: “Si alguien quiere participar en la vida pública, este es un espacio real para hacerlo”.

La dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, hizo un llamado a todos los coahuilenses: “Invitamos a todas y todos los ciudadanos que busquen ser diputados locales a que se acerquen al PAN y conozcan nuestra convocatoria, en la que buscamos impulsar a que sean los coahuilenses quienes trabajen en equipo con nosotros”.

Los interesados podrán registrarse desde el martes 24 de marzo hasta el jueves 2 de abril, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Comité Estatal, ubicadas en avenida El Rosario. Se requiere una cita previa para el registro.

Para más información, las convocatorias están disponibles en la página oficial del PAN, en la sección de Estrados.

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