Coahuila

Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova

La fiscal indicó que la coordinación interna y la comunicación constante son esenciales para cumplir con los objetivos de procuración de justicia

  26
  Febrero
    2026

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, visitó la subsede de la Fiscalía Federal en Monclova, Coahuila, donde sostuvo encuentros con personal ministerial y encabezó una reunión de coordinación con autoridades estatales y federales.

Dialoga con personal ministerial sobre funcionamiento institucional

Durante el recorrido por las instalaciones, Godoy Ramos dialogó con agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y personal administrativo, escuchando propuestas y comentarios sobre el funcionamiento de la institución en la entidad.

Fortalecen coordinación y comunicación interna en la FGR

La titular de la FGR indicó que la coordinación interna y la comunicación constante son esenciales para cumplir con los objetivos de procuración de justicia. La visita forma parte de acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de colaboración al interior de la dependencia.

Acompañada de funcionarios federales en gira de trabajo

Godoy Ramos estuvo acompañada por David Boone de la Garza, Fiscal Especializado de Control Regional (FECOR); Ramón Ernesto Badillo Aguilar, fiscal federal en Coahuila; y José Luis Zambrano Campos, coordinador regional de la Zona Noreste de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre otros funcionarios federales.

Reunión con autoridades locales y federales refuerza colaboración

Posteriormente, encabezó un encuentro con Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; así como mandos de la SEDENA y la Guardia Nacional. Se abordó la importancia de la colaboración interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en la entidad.


