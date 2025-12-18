Identifican a abuelita abandonada en carretera Playa Bagdad

Luego de permanecer varios días inconsciente, la mujer de la tercera edad localizada en condiciones de abandono en el kilómetro 15 de la carretera a Playa Bagdad finalmente despertó y pudo ser identificada.

Autoridades del Sistema DIF Matamoros informaron que la mujer dijo llamarse Nilda Perales Ramos. De acuerdo con el procurador del DIF, Héctor Hugo Gutiérrez, la adulta mayor habría sido drogada con una sustancia aún no identificada y posteriormente abandonada en ese tramo carretero, por lo que el caso continúa bajo investigación.

En entrevista, el funcionario detalló que la mujer es originaria de Laredo, Texas, y que, una vez que presente una mejoría en su estado de salud, será trasladada a una Casa DIF en la capital del estado, donde permanecerá bajo resguardo y atención integral mientras avanzan las indagatorias correspondientes.

Las autoridades reiteraron que se mantiene el seguimiento médico y legal del caso, al tratarse de un hecho grave que evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores.

Autoridades investigarán el caso por tentativa de homicidio

De acuerdo con la Procuraduría del Sistema DIF, este caso podría considerarse como abandono de persona y tentativa de homicidio.

Usuarios en redes sociales compartieron la fotografía de la mujer de la tercera edad, quien se mostraba sentada sobre una silla de ruedas en estado inconsciente bajo las bajas temperaturas registradas en la región.

Esto provocó indignación entre los internautas, quienes exigieron que las autoridades la resguardaran lo más pronto posible.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la víctima, quien posteriormente fue trasladada hacia un hospital cercano.

Por lo que la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciará con las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

