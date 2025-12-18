Podcast
Coahuila

Conalep Coahuila se convierte en institución de alta demanda

La percepción sobre la calidad de la institución ha cambiado, debido a que actualmente se valora la oferta educativa y la calidad brindada a estudiantes

  • 18
  • Diciembre
    2025

Los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Coahuila se han consolidado como una de las opciones educativas con mayor demanda en la entidad, afirmó el director estatal del subsistema, Alfio Vega. Señaló que, a diferencia de años anteriores, cuando estas escuelas eran poco atractivas para muchas familias, actualmente su percepción ha cambiado de manera significativa.

Conalep en Coahuila se convierte en institución de alta demanda.jpg

El funcionario destacó que los egresados de Conalep cuentan hoy con mayores oportunidades, ya que muchos logran integrarse de manera inmediata al sector industrial, mientras que otros continúan su formación académica hasta obtener títulos universitarios y profesionales. Además, resaltó el esfuerzo de quienes combinan trabajo y estudio como una vía para mejorar sus condiciones de vida.

Conalep en Coahuila se convierte en institución de alta demanda.jpg

Ante este panorama, Alfio Vega subrayó que los Conalep se han convertido en una alternativa altamente buscada por padres y madres de familia en Coahuila, quienes ven en estas instituciones una opción sólida para la preparación académica y técnica de sus hijos, acorde a las necesidades actuales del mercado laboral.


