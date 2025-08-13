Alerta en Coahuila muerte de joven por procedimiento estético

La muerte de Jaqueline Yamilet Briones Torres, joven de 25 años originaria de Saltillo, tras someterse a una lipoescultura en una clínica de la colonia Obispado, en Monterrey, ha encendido las alarmas en Coahuila sobre los riesgos de acudir a establecimientos sin la infraestructura y certificaciones adecuadas.

De acuerdo con autoridades, la mujer sufrió una fuerte hemorragia durante la cirugía, realizada en el Edificio Médico de Especialistas, y fue trasladada al Hospital Universitario, donde perdió la vida minutos después.

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la dependencia, en coordinación con la COFEPRIS, ha realizado 120 verificaciones en establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos, con el resultado de 50 clausuras temporales en lo que va del año y hasta la fecha se tiene un censo de 278 negocios que ofrecen este tipo de servicios inyectables en la entidad.

“Treinta y seis de ellas fueron por publicitarse sin cumplir con requisitos como contar con un médico responsable certificado, y otras 14 por operar sin permiso de funcionamiento ni responsable médico”, detalló.

El funcionario explicó que muchas de las intervenciones, como liposucciones o aplicaciones de toxina botulínica, se realizan en consultorios o spas sin capacidad para atender complicaciones, lo que incrementa el riesgo.

Recalcó que en hospitales con especialistas certificados los pacientes permanecen bajo observación, reduciendo la probabilidad de tragedias.

En Coahuila, los tratamientos estéticos inyectables solo pueden ser aplicados por un médico con estudios, diplomados o maestrías avalados por la Secretaría de Educación, y el establecimiento debe contar con el Aviso de Funcionamiento correspondiente.

Aunque no se han detectado insumos falsificados, sí se han asegurado equipos sin registro sanitario, lo que también constituye un incumplimiento.

La autoridad advierte que los spas únicamente están autorizados para ofrecer masajes y aparatología estética, no para realizar procedimientos propios de la medicina estética.

Las suspensiones aplicadas son temporales y pueden levantarse si el negocio corrige las irregularidades; sin embargo, implican una multa económica.

El operativo de inspección se mantendrá hasta noviembre, y en próximas semanas se publicará en la página de la Secretaría de Salud una lista oficial con las clínicas autorizadas para realizar este tipo de procedimientos.

La dependencia exhortó a la población a verificar que los centros a los que acudan cuenten con responsable sanitario y permisos vigentes, a fin de evitar complicaciones por malas prácticas.

