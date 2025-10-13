Alerta por brote de Coxsackie en primaria de Coahuila

Un brote del virus Coxsackie se ha registrado en el nivel primaria del Colegio Nicolás Bravo, lo que ha encendido las alertas entre la comunidad educativa.

Esta enfermedad, también conocida como “mano-pie-boca”, se manifiesta con fiebre, granos y ampollas en las manos, pies y boca de quienes la contraen, principalmente niños.

La directora del plantel, madre Verónica Lugo, informó que hasta el momento hay tres casos confirmados, aunque en un inicio se había mencionado que eran solo dos.

Ante esta situación, se han reactivado los protocolos sanitarios implementados durante la pandemia de COVID-19, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura a la entrada.

Además, se instaló un filtro de revisión sanitaria en el acceso principal del colegio, con el objetivo de detectar posibles síntomas en estudiantes, personal y padres de familia, y así prevenir una mayor propagación del virus dentro del plantel. La dirección hace un llamado a mantener la calma y seguir las medidas de prevención recomendadas.

