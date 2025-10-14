Cerrar X
EH_UNA_FOTO_62_8855ffc7f3
Tamaulipas

Detectan 4 casos de coxsackie en escuelas de Nuevo Laredo

Cuatro casos confirmados del virus coxsackie se han detectado en escuelas de Nuevo Laredo, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo

  • 14
  • Octubre
    2025

Cuatro casos confirmados del virus coxsackie se han detectado en escuelas de Nuevo Laredo, informó César Bolaños, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Crede.

Sin embargo, aclaró que no hay motivo de alarma, ya que en todos los planteles de educación básica funcionan filtros gracias a los cuales se ha podido detectar los casos y canalizarlos a la Jurisdicción Sanitaria número cinco de esta ciudad.

“Tengo detectados casos de los que ya informé a los superiores, tengo tres casos de niños de preescolar y 1 niño de una escuela primaria.

“Están confirmados, nosotros ya lo comunicamos a la autoridad de Ciudad Victoria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, hay las recomendaciones por parte de nosotros y por parte del Sector Salud a las escuelas donde se originó, donde encontramos a estos niños con ese virus, con esa enfermedad”.

Precisó que las y los niños ya reciben atención médica, con recomendaciones del Sector Salud para su recuperación.

Bolaños mencionó que afortunadamente la pandemia les dejó muy buena enseñanza, y en todas las escuelas hay filtros, que es la instrucción por parte de las autoridades estatales.

Los padres de familia ya saben que, si su hijo presenta algún síntoma, no debe ser enviado a la escuela.

“Los maestros, los directores de las escuelas hicieron reuniones con sus padres de familia, hicieron comunicados, no de alarma, sino para estar preparados y tener cuidado, y que aquellos niños que presenten fiebre, calentura o algún otro síntoma, pues no sea llevado a la escuela. 

“Hay el permiso autorizado para que esos niños sean llevados al médico y sean debidamente atendidos. Y con ello cuidar a esos niños y cuidar a todos en las escuelas primarias y kinder, de educación básica sobre todo”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_98ab554c4d
Alerta por brote de Coxsackie en primaria de Coahuila
EH_UNA_FOTO_b00d342dc8
Regresan filtros sanitarios a escuelas de Reynosa por virus
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T093312_639_bbf5a01060
Yucatán reporta 67 nuevos casos de gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T102524_378_888d6cafb5
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T101530_311_63c1df95fe
Colaboradores del SAT reanudan labores tras protestas nacionales
cfe_92_luz_e9c8401779
CFE restablece 92% del suministro eléctrico tras lluvias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×