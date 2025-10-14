Detectan 4 casos de coxsackie en escuelas de Nuevo Laredo

Cuatro casos confirmados del virus coxsackie se han detectado en escuelas de Nuevo Laredo, informó César Bolaños, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Crede.

Sin embargo, aclaró que no hay motivo de alarma, ya que en todos los planteles de educación básica funcionan filtros gracias a los cuales se ha podido detectar los casos y canalizarlos a la Jurisdicción Sanitaria número cinco de esta ciudad.

“Tengo detectados casos de los que ya informé a los superiores, tengo tres casos de niños de preescolar y 1 niño de una escuela primaria.

“Están confirmados, nosotros ya lo comunicamos a la autoridad de Ciudad Victoria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, hay las recomendaciones por parte de nosotros y por parte del Sector Salud a las escuelas donde se originó, donde encontramos a estos niños con ese virus, con esa enfermedad”.

Precisó que las y los niños ya reciben atención médica, con recomendaciones del Sector Salud para su recuperación.

Bolaños mencionó que afortunadamente la pandemia les dejó muy buena enseñanza, y en todas las escuelas hay filtros, que es la instrucción por parte de las autoridades estatales.

Los padres de familia ya saben que, si su hijo presenta algún síntoma, no debe ser enviado a la escuela.

“Los maestros, los directores de las escuelas hicieron reuniones con sus padres de familia, hicieron comunicados, no de alarma, sino para estar preparados y tener cuidado, y que aquellos niños que presenten fiebre, calentura o algún otro síntoma, pues no sea llevado a la escuela.

“Hay el permiso autorizado para que esos niños sean llevados al médico y sean debidamente atendidos. Y con ello cuidar a esos niños y cuidar a todos en las escuelas primarias y kinder, de educación básica sobre todo”.

